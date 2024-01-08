Збиття літака МАУ: Іран приховує імена засуджених

Ісламська Республіка Іран з самого початку розслідування авіакатастрофи тримала імена обвинувачених засекреченими.

Ісламська Республіка Іран з самого початку розслідування авіакатастрофи тримала імена обвинувачених засекреченими. Десять іранських військовослужбовців було засуджено минулого року за збиття українського літака, проте їх імена офіційно досі не названі. Про це у коментарі Укрінформу повідомив тимчасовий повірений у справах України в Ісламській Республіці Іран Євген Кравченко.

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Дипломат зазначає, що, за повідомленням іранських ЗМІ у квітні 2023 року, друге відділення першого військового суду міста Тегерана оголосило вирок десяти військовослужбовцям у справі про збиття рейсу PS752. За даними ЗМІ, цьому передувало 20 судових засідань, на яких начебто заслуховували сторони обвинувачення та захисту і обвинувачених.

«Згідно з рішенням суду, головного обвинуваченого як основного відповідального за вбивство через необережність осіб, що перебували на борту, засуджено до десяти років позбавлення волі. Офіційно його ім’я не повідомлялося, так само як і імена інших засуджених», – сказав Євген Кравченко.

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Також дипломат наголошує, що у повідомленні про вироки вказувалися обвинувачені різних ланок згідно з іранською юридичною кваліфікацією. До того ж, згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, за клопотанням деяких позивачів генеральну військову прокуратуру зобов’язали продовжити розслідування цієї справи і притягнути до відповідальності можливих інших причетних осіб.

Як відомо, 8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. Усі 176 осіб загинули, серед них одинадцятеро українців. Після кількох днів заперечень іранська влада визнала, що літак був збитий силами іранської протиповітряної оборони, які прийняли літак за військову ціль на тлі напруженості у відносинах між Тегераном і Вашингтоном.

Зазначаємо: Україна заявила, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття літака.

Також було відомо раніше, що переговори РФ та Ірану щодо ракет просуваються. Посол США Брінк б'є на сполох.