Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Збиття літака МАУ: Іран приховує імена засуджених

Катерина Іванова
glavcom.ua
Збиття літака МАУ: Іран приховує імена засуджених
фото: Evgen Kotenko / EAST NEWS

Ісламська Республіка Іран з самого початку розслідування авіакатастрофи тримала імена обвинувачених засекреченими.

Ісламська Республіка Іран з самого початку розслідування авіакатастрофи тримала імена обвинувачених засекреченими. Десять іранських військовослужбовців було засуджено минулого року за збиття українського літака, проте їх імена офіційно досі не названі. Про це у коментарі Укрінформу повідомив тимчасовий повірений у справах України в Ісламській Республіці Іран Євген Кравченко.

Дипломат зазначає, що, за повідомленням іранських ЗМІ у квітні 2023 року, друге відділення першого військового суду міста Тегерана оголосило вирок десяти військовослужбовцям у справі про збиття рейсу PS752. За даними ЗМІ, цьому передувало 20 судових засідань, на яких начебто заслуховували сторони обвинувачення та захисту і обвинувачених.

«Згідно з рішенням суду, головного обвинуваченого як основного відповідального за вбивство через необережність осіб, що перебували на борту, засуджено до десяти років позбавлення волі. Офіційно його ім’я не повідомлялося, так само як і імена інших засуджених», – сказав Євген Кравченко.

Також дипломат наголошує, що у повідомленні про вироки вказувалися обвинувачені різних ланок згідно з іранською юридичною кваліфікацією. До того ж, згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, за клопотанням деяких позивачів генеральну військову прокуратуру зобов’язали продовжити розслідування цієї справи і притягнути до відповідальності можливих інших причетних осіб.

Як відомо, 8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. Усі 176 осіб загинули, серед них одинадцятеро українців. Після кількох днів заперечень іранська влада визнала, що літак був збитий силами іранської протиповітряної оборони, які прийняли літак за військову ціль на тлі напруженості у відносинах між Тегераном і Вашингтоном. 

Зазначаємо: Україна заявила, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття літака.

Також було відомо раніше, що переговори РФ та Ірану щодо ракет просуваються. Посол США Брінк б'є на сполох.

Читайте також: У яких країнах чекають на Путіна: опубліковано перелік запрошень 2024 року
Теги: переговори Іран вбивство літак посол розслідування Україна вирок влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туск порівняв напад на Україну із «нападом на всіх нас»
Туск: Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12 грудня, 2023, 12:58
Сцена, з якої говорив Зеленський, була оформлена мінімалістично
Мобілізація, блокада кордону, Залужний… Підсумки-2023 від президента
20 грудня, 2023, 00:10
Незаконні мігрнати вдаються до хитрощів, аби не виїздити з Німеччини
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
11 грудня, 2023, 09:43
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС
Подоляк розповів, чи вплине Орбан на євроінтеграцію України
16 грудня, 2023, 22:39
Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника
Теракт у сільраді на Закарпатті: СБУ повідомила нові подробиці
16 грудня, 2023, 18:39
Акція «Гроші на ЗСУ» в Миколаєві 16 грудня
У Миколаєві учасників акції «Гроші на ЗСУ» не пустили до укриття: поліція відреагувала
17 грудня, 2023, 00:35

Суспільство

Збиття літака МАУ: Іран приховує імена засуджених
Збиття літака МАУ: Іран приховує імена засуджених
Тимчасові документи для повернення чоловіків в Україну: черговий фейк РФ
Тимчасові документи для повернення чоловіків в Україну: черговий фейк РФ
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
Негода в Україні. Синоптики попередили мешканців двох регіонів про небезпеку
Негода в Україні. Синоптики попередили мешканців двох регіонів про небезпеку
Попри припинення блокади біля КПП «Медика-Шегині» є черги з вантажівок
Попри припинення блокади біля КПП «Медика-Шегині» є черги з вантажівок
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
439K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
38K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
37K
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
32K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
29K
Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн
18K
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua