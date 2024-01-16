Жахлива аварія автобуса у Туреччині: є загиблі та поранені (відео)

Дев'ятеро людей загинули в аварії з пасажирським автобусом у Туреччині

Цієї ночі на трасі неподалік турецького міста Мерсін відбулась жахлива ДТП

Пасажирський автобус перекинувся на південному сході Туреччини, повідомляє телеканал TRT Haber. Автобус прямував з Анталії до Мерсін, і з невідомої причини зіткнувся з бар'єрами на виїзді з тунелів.

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Міжміський пасажирський автобус перекинувся на виїзді з району Айдинджик на шосе D-400 Мерсін-Анталія. В результаті ДТП автобуса загинуло дев'ятеро людей, 30 постраждали. Інформації про постраждалих у ДТП громадян України немає.

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За фактом події розпочато розслідування. Після повідомлення про ДТП бригади екстреної медичної допомоги, поліції, представники Турецької агенції з ліквідації наслідків стихійних лих та назвичайних ситуацій (AFAD) і пожежні бригади були направлені до регіону. Постраждалих було доставлено до лікарень у Айдинджику, Анамурі та Сіліфке машинами швидкої допомоги. Через аварію на місці також працювали бригади пожежників.

До слова, внаслідок масштабного ДТП в Туреччині постраждали українці. У турецькій провінції Сакарія внаслідок ДТП постраждали дві українки, загрози їхньому життю немає.