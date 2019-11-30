Справи проти Порошенка. Американський експерт радить Україні не уподібнюватись банановим республікам



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П’ятий президент Петро Порошенко зможе справитись і захистити свою честь в Антикорупційному суді, - американський аналітик

Адріан Каратницький вважає, що претензії до експрезидента мають обмежитись лише питанням корупції

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький вважає, що переслідування експрезидента Петра Порошенка нинішньою правоохоронною системою виглядає як політична помста.

Про це американський аналітик сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо ці процеси проходитимуть поза чіткими рамками визначення корупції, то вони будуть дуже негативно тлумачитись на Заході. Але якщо будуть такі звинувачення в корупції, то найкращий захист для експрезидента – Антикорупційний суд», - зазначає Каратницький.

Експерт вірить, що п’ятий президент Порошенко «зможе справитись і захистити свою честь в цій інстанції». «Звичайно, якщо не будуть добавляти до нинішніх підозр ще додаткові – такі, як перевищення службового ставища чи зрада національних інтересів в справах, які стосуються, наприклад, проходу українських суден через Керченську протоку. Для мене і для західного світу це виглядатиме, як прояв політичного впливу і уподібнення України до «бананових республік», - наголошує американський аналітик.

Каратницький зауважує, «якщо є конкретні закиди і докази, то такі звинувачення мають обмежитись лише питаннями корупції». «Повторюсь, що найкращий захист – це новий деполітизований Антикорупційний суд. Тоді, думаю, західний світ буде досить спокійно і об’єктивно сприймати рішення цього суду», - сказав експерт і додав, що він особисто дуже сумнівається, «що тут є якісь підстави просувати ці справи проти експрезидента».

«Те, що деякі з цих справ інспіровані паном Портновим, це ганьбить Україну. Чим швидше будуть закриті найбільш безпідставні з його закидів, тим краще буде для іміджу України», - радить Каратницький.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Нагадаємо, 21 листопада президент Європейської Ради Дональд Туск назвав небезпечним кримінальне переслідування Порошенка.

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