У Епіфанія визнали: Зеленський ставиться до церковного питання не так, як Порошенко



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З боку Зеленського нема публічного потужного сприяння Українській церкві, як це було у часи попереднього президента, але нема й жодної протидії, - архієпископ Чернігівський і Ніжинський

«У президента Зеленського концептуально інше ставлення до церковних питань» - речник УПЦ

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) визнав в інтерв’ю «Главкому», що президент Зеленський не привітав Помісну церкву з визнанням іншими церквами.

«У нього інше ставлення, ніж у Порошенка. Інше, ніж у Януковича, Ющенка, Кучми і Кравчука» - сказав в Євстратій (Зоря), коментуючи визнання УПЦ Грецькою церквою і Олександрійським патріархатом і ставлення до цього факту президента України.

Архієпископ УПЦ впевнений, «це не означає, що президент і його команда не усвідомлюють і не надають значення тим подіям, які відбуваються».

«Я думаю, що навпаки – там є належне усвідомлення того, що ці питання є важливими, але реакція і комунікація з суспільством є іншою. Можливо, певною мірою це противага чи альтернатива тому, як було за попереднього президента. Не буду стверджувати на 100%, але, можливо, тут певну роль відіграє небажання асоціюватися зі своїм політичним опонентом. Тому був обраний саме такий спосіб комунікації», - сказав архієпископ.



«Доказом того, що президент розуміє важливість цих питань, є його успішна зустріч зі Вселенським патріархом в Туреччині. Те ж саме ми бачимо з його інтерв’ю і заяв. Дії нової команди в Міністерстві культури також демонструють, що в цілому є концептуальне розуміння того, наскільки всі ці питання є важливими. Крім того, з боку української держави, зокрема на дипломатичному рівні, ми відчуваємо розуміння і співпрацю. Наприклад, як це було під час нещодавнього візиту предстоятеля до США. Українські дипломати в необхідній мірі і належним чином надавали нам сприяння для того, щоб цей візит відбувся і був успішним», - повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.



«Так, ми не бачимо публічного потужного сприяння, як це було у часи попереднього президента, але не має й жодної протидії», - зазначив архієпископ Євстратій.

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