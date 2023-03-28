Які суми українці найчастіше жертвують на армію: результати опитування

Найпоширеніший щомісячний донат складає 51-100 грн

18,2% українців упродовж останніх трьох місяців не донатили на ЗСУ та не допомагали волонтерам. Такі дані опублікував Український інститут майбутнього.

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Зазначимо, що чоловіки частіше вказують більші суми середньомісячних донатів, ніж жінки, втім більша кількість жінок стверджувала, що робила пожертви впродовж трьох місяців. Так, 19,6% чоловіків відповіли, що не виділяли кошти на ЗСУ і допомогу волонтерам впродовж 3-ох місяців, серед жінок – 17,1%

Найменша частка тих, хто не робив донатів/пожертв – серед опитаних Заходу (13,1%) та Центру (15,2%), найбільша – серед опитаних Півдня та Сходу. 24,5% жителів Півдня не допомагали Збройним силам і 23,9% – Сходу.

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Загалом, найменша частка тих, хто не допомагав, – серед респонденти віком 18-35 років, зокрема ця вікова категорія також вказує більші суми середньомісячних донатів.

Також дослідники дізналися, скільки коштів щомісячно впродовж останніх 3 місяців українці перераховували на потреби ЗСУ і волонтерів.

Найпоширеніший щомісячний донат складає 51-100 грн. Таку відповідь підтримали 16,4% респондентів. 10% учасників дослідження зі свого бюджету донатили 201-300 грн. 9,2% – 501-1000 грн. 8,8% українців виділили 400-500 грн. 11% опитаних щомісяця перераховували до 50 грн і ще 11% – 101-200 грн. 0,1% задонатив українському війську більше 100 тис. грн.

Досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки міграційних процесів та настроїв з 20 до 23 березня 2023 року.

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В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

Нагадаємо, що соціологи оприлюднили невтішні результати та показали, скільки чоловіків втекло за кордон.

До слова, після ракетних ударів українці різко збільшили донати на ЗСУ. У дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше підтримували військових.