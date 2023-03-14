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У Міноборони РФ пояснили падіння дрона США у Чорне море

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Міноборони РФ пояснили падіння дрона США у Чорне море
фото:www.savunmasanayist.com

У Міноборони Росії традиційно заперечили провину, сказавши, що дрон США начебто впав у Чорне море через різке маневрування

Міноборони Росії прокоментувало інцидент із американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 над Чорним морем та запеерчило свою провину у тому, що сталось. Про це йдеться в Telegram-каналі військового відомства.

Зокрема росіяни зазначили, що американський безпілотний апарат нібито летів із вимкненими транспондерами та порушив межі району режиму використання повітряного простору в районі Кримського півострова. Дрон рухався у напрямку держкордону Росії.

«Політ безпілотного літального апарату здійснювався з вимкненими транспондерами з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого з метою проведення спеціальної військової операції, наданої всім користувачам міжнародного повітряного простору та опублікованої відповідно до міжнародних норм», –  зазначили у відомстві.

З метою ідентифікації порушника в повітря нібито були підняті винищувачі чергових сил ПВО. В результаті різкого о маневрування в районі  безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов в некерований політ з поверхнею висоти і зіштовхнувся з водною поверхнею, –  сказано у повідомленні Міноборони РФ.

Окремо повідомляється, що підняті на перехоплення російські винищувачі з БПЛА не вступали в контакт, зброї не застосовували. За заявою Міноборони, літаки Повітряно-космічних військ повернулися на аеродром базування.

Раніше командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хеккер заявив, що безпілотник MQ-9 проводив операцію в міжнародному повітряному просторі, а російський літак, що проводив супровід, його зачепив, через що дрон було знищено.

Нагадаємо, російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму.

Пізніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати викликають російського посла через те, що російський винищувач зіткнувся над Чорним морем з американським безпілотником. 

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Теги: Чорне море політ Міноборони Міноборони РФ літак чиновник Telegram повітря безпілотник перехоплення винищувач аеродром росіяни

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