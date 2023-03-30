«Допуск росіян на Олімпіаду – дипломатична поразка» – Жан Беленюк

Можливий допуск росіян та білорусів на Олімпійські Ігри боляче вдарить по українських спортсменах

Всесвітньо-відомий український спортсмен Жан Беленюк упевнений, що Олімпіада та спорт загалом завжди були і будуть для кремлівського режиму політикою.

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«Це маніпулятивні скидання таких країн, як Росія, що спорт має бути поза політикою, але вони найбільше юзають своїх спортсменів для просування політичних наративів та політичної пропаганди», – запевняє борець.

Він також додає, що допуск росіян - це суттєва дипломатична поразка спортивної сфери вцілому як такої.

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«Умовно кажучи, я за те, щоб українські спортсмени були присутні на Олімпіаді, коли російські та білоруські були забанені. А тут зараз навпаки, росіяни гіпотетично можуть бути там, а ми по суті сидітимемо вдома. Бажання стояти на одному п'єдесталі, тиснути руки та змагатися на одних турнірах із росіянами немає в жодного спортсмена з української збірної», – підкреслив олімпійський призер.

«Я спілкувався зі спортсменами, і всі вони проти цього. Для кожного спортсмена Олімпійські ігри – це найважливіший старт у його кар'єрі і це буде важке рішення. Якщо ми програємо цю дипломатичну війну, то я розумію, що постраждають наші спортсмени. У них, мабуть, не буде можливості виступити на ОІ», – підсумував український спортсмен.

Нагадаємо, напередодні, росіяни відреагували на умови МОК стосовно участі вітчизняних спортсменів на Олімпіаді.





