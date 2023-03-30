Головна Новини
search button user button menu button

«Допуск росіян на Олімпіаду – дипломатична поразка» – Жан Беленюк

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Допуск росіян на Олімпіаду – дипломатична поразка» – Жан Беленюк
український спортсмен Жан Беленюк
фото з вільних джерел

Можливий допуск росіян та білорусів на Олімпійські Ігри боляче вдарить по українських спортсменах

Всесвітньо-відомий український спортсмен Жан Беленюк упевнений, що Олімпіада та спорт загалом завжди були і будуть для кремлівського режиму політикою.

«Це маніпулятивні скидання таких країн, як Росія, що спорт має бути поза політикою, але вони найбільше юзають своїх спортсменів для просування політичних наративів та політичної пропаганди», – запевняє борець.

Він також додає, що допуск росіян - це суттєва дипломатична поразка спортивної сфери вцілому як такої.

«Умовно кажучи, я за те, щоб українські спортсмени були присутні на Олімпіаді, коли російські та білоруські були забанені. А тут зараз навпаки, росіяни гіпотетично можуть бути там, а ми по суті сидітимемо вдома. Бажання стояти на одному п'єдесталі, тиснути руки та змагатися на одних турнірах із росіянами немає в жодного спортсмена з української збірної», – підкреслив олімпійський призер.

«Я спілкувався зі спортсменами, і всі вони проти цього. Для кожного спортсмена Олімпійські ігри – це найважливіший старт у його кар'єрі і це буде важке рішення. Якщо ми програємо цю дипломатичну війну, то я розумію, що постраждають наші спортсмени. У них, мабуть, не буде можливості виступити на ОІ», – підсумував український спортсмен.

Нагадаємо, напередодні, росіяни відреагували на умови МОК стосовно участі вітчизняних спортсменів на Олімпіаді.



Теги: спорт Жан Беленюк росіяни Олімпіада Україна олімпійські ігри

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОК забув про власні санкції, а Гутцайт торік вітав український теніс, який тепер критикує
МОК забув про власні санкції, а Гутцайт торік вітав український теніс, який тепер критикує
17 березня, 12:05
Московський вояж Сі Цзіньпіна тривав три дні
Профспілка диктаторів і «мирний план» захоплення України тема тижня
22 березня, 21:00
Болгарія нарощує потужності у олійній галузі
На олійному ринку в України з'явився потужний конкурент
1 березня, 15:44
День народження Малюка: яскраві цитати про диво-жінок, «бавовну» та кротів у рясах
День народження Малюка: яскраві цитати про диво-жінок, «бавовну» та кротів у рясах
28 лютого, 14:02
Кіберзлочинці удосконалюють технології ті можуть використовувати не тільки фішингові атаки, але й соціальну інженерію, відстеження та витоки даних
Персональні дані постійно потрапляють у чужі руки. Як убезпечитися наперед?
24 березня, 12:15
Кандидат на премію Дарвіна. Росіянин поліз на Ельбрус без екіпірування і замерз (відео)
Кандидат на премію Дарвіна. Росіянин поліз на Ельбрус без екіпірування і замерз (відео)
7 березня, 13:07
фото: Командування об'єднаних сил ЗС України
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Ден Гемптон, позивний Two Dogs, брав участь у війнах у Перській затоці, в Косово та в Іраку
Найкращий пілот США готовий воювати за Україну
16 березня, 08:36
Річниця переможних битв. Зеленський повідомив про ситуацію на передовій та дипломатичні успіхи
Річниця переможних битв. Зеленський повідомив про ситуацію на передовій та дипломатичні успіхи
21 березня, 23:07

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
96K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
40K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
33K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
33K
Чому росіяни без бою здали Лавру?
25K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври

Новини

Зі Львову до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Сьогодні, 04:20
«Допуск росіян на Олімпіаду – дипломатична поразка» – Жан Беленюк
Сьогодні, 03:45
На чолі з Роналду. Названа символічна збірна двох турів відбору Євро-2024 (фото)
Сьогодні, 03:15
Вихідні та святкові дні в квітні: коли українці відпочиватимуть
Сьогодні, 02:30
Україна отримала грант від США на суму в понад $1,2 млрд – Мінфін
Сьогодні, 02:00
Президент Польщі назвав головні передумови і наслідки, що принесли війну в Європу та вкотре підтримав Україну (відео)
Сьогодні, 00:34

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту