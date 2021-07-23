США закликали Росію звільнити кримського журналіста Єсипенка

Штати наполягають, що Єсипенка та інших політв'язнів необхідно звільнити

Сполучені Штати Америки закликали Росію припинити репресії щодо кримчан і звільнити політичних в'язнів, зокрема, журналіста «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка. Про це повідомляє місія США в ОБСЄ.

Штати нагадали, що надходять повідомлення про те, що в окупованому Криму населення піддається переслідуванням і залякуванню за допомогою довільних арештів, незаконних обшуків будинків і підприємств, сфабрикованих звинувачень в екстремізмі і примусу до визнання під тортурами та іншими жорстокими зловживаннями.

«Ми як і раніше стурбовані справою журналіста «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка, якому пред'явлені звинувачення, які можуть спричинити за собою до 18 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у зв'язку з його журналістською діяльністю», – йдеться в заяві.

США наполягають, що Єсипенка та інших політв'язнів необхідно звільнити.

У середині липня в окупованому Криму оголосили обвинувальний висновок журналісту Єсипенку. Після оголошення обвинувального висновку Єсипенко заявив, що провину не визнає.

Нагадаємо, в окупованому Криму відбувся суд над позаштатним журналістом видання «Радіо Свобода» Владиславом Єсипенком. Його судять за сфабрикованою справою. Вже відомо, що підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт журналіста. Єсипенко залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

А в Офісі президента України не відреагували на одиночний пікет дружини Владислава Єсипенка Катерини, який вона проводила 7 липня у Києві.

10 березня 2021 року співробітники російських спецслужб в Криму затримали його, інкримінуючи журналісту роботу «в інтересах спецслужб України» та зберігання в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Адвокат Владислава Єсипенка Олексій Ладін розповів про погрози розправою журналісту за зізнання у тортурах. До Єсипенка протягом 27 днів не допускали незалежного адвоката, а в інтерв’ю російському прокремлівському каналу «Крим 24», журналіст «зізнався», що передавав відзняті на території Криму відео українським спецслужбам. Раніше Владислав Єсипенко описав, як над ним знущалися силовики у заяві.

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