Вимагає допуску адвоката. Затримана в Білорусі журналістка продовжує голодування

Інна Студзінська була затримана 16 липня після обшуку вдома

Звинувачення журналістам досі невідомі, допитів не було

Журналістка «Радіо Свобода» Інна Студзінська, затримана минулого тижня білоруськими силовиками, другий день продовжує голодування, вимагаючи допуску адвоката.

Як пише «Радіо Свобода», станом на 21 липня вона та її колеги Олег Грузділович та Алесь Дащинський залишаються в слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську.

Серед цих трьох лише Алесь Дащинський 21 липня мав зустріч із адвокатом. Звинувачення їм досі невідомі, допитів не було, пише ЗМІ.

Троє журналістів «Радіо Свобода» були затримані 16 липня після обшуків за їхніми домашніми адресами. 20 липня працівник слідчого ізолятора повідомив родичам, що Олега Грузділовича та Алеся Дащинського затримали на термін до 10 днів. Того ж дня стало відомо, що Інна Студзінська оголосила голодування, а правозахисники визнали всіх трьох політичними в’язнями.

До слова, напередодні головний редактор білоруських журналів «Наша гісторыя» («Наша історія»), «Дуда» і «Асцярожна: дзеці!» («Обережно: діти») Андрій Динько звільнений із СІЗО під зобов'язання про явку до слідчих.

Нагадаємо, вранці 8 липня білоруські силовики прийшли до редакції видання «Наша Ніва» та до будинку працівників ЗМІ. Обшук відбувся в редакції, бухгалтерії, а також у будинку редакторів Ягора Марциновича, Андрія Скурка та Андрія Динька, а також бухгалтера Вольги Ракович.

Обшуки та допити працівників «Нашої Ниви» проводилися за ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них), ст. 293 КК (масові заворушення).

Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР».