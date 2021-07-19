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    Відомі журналісти розповіли, як працює реформована Аваковим і Найємом поліція

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    Соколовську невдача спіткала на трасі, а Свірка &ndash; у власній квартирі - Відомі журналісти розповіли, як працює реформована Аваковим і Найємом поліція
    Соколовську невдача спіткала на трасі, а Свірка – у власній квартирі
    Фото: Korrespondent.net

    Яніна Соколовська та Юрій Свірко обурені тим, як реагує Нацполіція на запити громадян

    Журналісти Яніна Соколовська та Юрій Свірко, які нещодавно потрапили у побутові халепи і звернулися по допомогу у поліцію, так і не дочекалися її. Про свої історії журналісти розповіли на сторінках у Facebook.

    Яніну Соколовську невдача спіткала на трасі, у її машини розірвало колесо. Журналістка протягом години намагалася викликати копів, але їй так і не вдалося. «Думала, що Національна поліція України створена допомагати людям. Понад годину простояла на трасі під Жашковом із повною машиною дітей, розірваним на шматки колесом і обіцянками поліції ось-ось допомогти. Весь цей час життя моє і дітей було в небезпеці, оскільки стояти на узбіччі траси Е95 – те ще заняття.

    Через годину з невеликим поліція мені допомогла – по телефону, порадою: проїдьте самі як-небудь до найближчого шиномонтажу, тому що машин для допомоги вам у нас немає. При цьому під кожним під кущем на трасі стояли поліцейські наряди і ловили водіїв. Тобто на «підкущі» у них машини є, а на допомогу учаснику руху – можливостей немає… Тому до Національна Поліція у мене одне питання: вам не соромно? Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, щось ви друзі, в поліції недобудували», – написала обурена Соколовська.

    Так само не зміг отримати допомогу поліції і журналіст Юрій Свірко.

    Медійник нарікає на реформу поліції. «Всі українці прекрасно знають, як Аваков за допомогою великого реформатора Мустафи реформував поліцію. Почали вони з патрульної, яка розбила майже всі отримані тойоти, і на ній же закінчили. Уже ніхто з патрульних по вулицях не їздить, та й не ходить», – зазначає Свірко.

    Також журналіст розповів свою історію спілкування з поліцейськими. Нещодавно під його вікнами іноземка напідпитку з друзями влаштували вечірку, а потім вимагали пустити їх у хату, бо двері переплутали. Поліцію журналісту довелося викликати декілька разів. Утім, і їхній приїзд не завершився для дебоширів покаранням. «Спробуйте почати ломитися в чужий будинок на Заході – якщо відразу не пристрелять, то вельми швидко опинитеся під арештом, який або триватиме кілька років, або закінчиться значним штрафом», – резюмував Свірко.

    Тим часом трьом нападникам на журналістів у Дніпрі оголосили підозру за «журналістськими» статтями Кримінального кодексу.

    Теги: Національна поліція України машини поліція будинок журналіст
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    Відомі журналісти розповіли, як працює реформована Аваковим і Найємом поліція