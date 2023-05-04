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«Сталевий фронт» направив партію дронів українським захисникам

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» направив партію дронів українським захисникам
Усі безпілотники вироблено в Україні
фото ілюстративне

У 2022 році на потреби захисників «Укртелеком» спрямував 50 млн грн

Українські військові отримали чергову партію з 11 потужних БПЛА. Безпілотники одразу почали виконувати бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Їх передала бійцям компанія «Укртелеком», у рамках ініціативи «Сталевий фронт» бізнесмена Ріната Ахметова.

Усі безпілотники, передані «Укртелекомом», вироблено в Україні.

«Допомога українського бізнесу ЗСУ дуже важлива, адже саме разом ми наближаємо нашу перемогу над ворогом», – сказав представник Збройних сил України, який отримував техніку.

«У 2022 році на потреби захисників «Укртелеком» спрямував 50 млн грн. І ми продовжуємо системно допомагати нашим захисникам, які кожної миті наближають перемогу і мирне життя у єдиній і вільній Україні», – говорить генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.

У лавах ЗСУ захищають українську землю 350 співробітників Укртелекому.

Як відомо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива бізнесів Ріната Ахметова. Загалом на воєнну та гуманітарну допомогу Рінат Ахметов спрямував 5 млрд грн від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теги: допомога ЗСУ фронт Укртелеком військові Рінат Ахметов

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