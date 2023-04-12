Виплати військовим: Гетманцев повідомив, за якої умови повернуть гроші

Голова комітету вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші

Те, що Верховна Рада проголосувала за повернення надбавок військовим, ще не гарантує проведення виплати. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі «Радіо Свобода».

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За словами Гетманцева, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела, за рахунок чого це вдасться зробити.

«Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тис. грн він нараховує лише 2 з половиною мільярда. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти», – наголосив Гетманцев.

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Голова комітету також додав, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші. «Я хочу побачити від нього (Разумкова – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо», – сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.