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Соратниця Порошенка закликає до реформи системи речового забезпечення в армії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Соратниця Порошенка закликає до реформи системи речового забезпечення в армії
Форма, скроєна на чоловічу фігуру, завдає військовим-жінкам додаткового клопоту на фронті
Фото: Arm Women Now

Тільки в Збройних Силах служить 60 тис. жінок, які потребують спеціальної військової форми

В Україні треба реформувати систему речового забезпечення в армії, тому що жіночий військовий одяг відрізняється від чоловічого. Так, наприклад, жіночі берці набагато менші та вужчі, а в чоловічих найменший розмір – 38-39-й, і то їх немає в наявності, що створює незручності для українських захисниць. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла депутатка Ірина Никорак. 

Захисницям також потрібні і жіночі засоби гігієни, і каски маленьких розмірів, і жіночі плитоноски, набагато полегшені у порівнянні з чоловічими. Тобто всю військову амуніцію треба розробляти з урахуванням потреб жінок. 

«Тільки в Збройних Силах служить 60 тис жінок. Ми (проєкт «Arm Women Now» – «Главком») пріоритетно забезпечуємо тільки жінок на передовій – їх там понад 6 тис. Але ж є ще жінки в Прикордонній службі, добровольчих формуваннях територіальних громад, Нацгвардії, Нацполіції, які також несуть службу і виконують бойові завдання. Їх набагато більше. Тим паче деякі дівчата приїжджають на ротацію, можуть перейти в тилові позиції, а інші – переходять на лінію фронту», –. розповіла Никорак.  

Якщо минулого року проєкт Никорак забезпечив формою 2 тис. жінок, то цього року вони хочуть забезпечити 6 тис. Депутатка розповіла, що спілкування з жінками, які отримують нашу форму, дуже мотивує працювати надалі, аби цей стандарт форми був затверджений вже на державному рівні в Міноборони.

«Звісно, ми намагаємось покращувати форму. Трохи змінили кишені на кітелі, і тепер він зовні нічим не відрізняється від чоловічого, але саме лекало з урахуванням жіночої тілобудови – інше. Зараз ця форма тестується в Міноборони, і в другій половині травня ми очікуємо результатів цього тестування», – додала Никорак.

Перші комплекти форми на тестування вони передали ще в кінці листопада минулого року, і зараз доопрацьований кітель знову тестується. Так само як і спідня білизна, яку волонтери розробили з нуля, – вона вже отримала в міністерстві схвальні відгуки. У державній машині є певна процедура, бюрократія: потрібно вносити зміни в чинний наказ Міноборони, а це – певний час та алгоритм дій, який потрібно витримати, проте українські військові-жінки потребують цієї реформи.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення з’явилося одразу кілька ініціатив з пошиття військової форми для жінок («Землячки», «Мілітарний» та Arm Women Now), у тому числі – вагітних. Перші комплекти, скроєні спеціально для жінок, відшили і передали на тестування у війська влітку. Вислухали всі побажання і зауваження, покращили лекала і 22 грудня минулого року офіційно представили лінійку жіночої військової форми. Протягом кількох місяців її тестуватимуть у Збройних силах і якщо все сподобається, почнуть масово відшивати.

Нагадаємо, що про ставлення бійців до жінок, які служать в армії, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Захисники вважають своїм обов'язком берегти товаришок по зброї.

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Теги: ЗСУ Ірина Никорак військові

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