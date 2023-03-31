Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Російські «повітряні кулі» в українському небі: агресор готує новий напрямок ракетних атак?

glavcom.ua
15 лютого поточного року в небі над Київом було зафіксовано 6 «повітряних кульок»
фото з відкритих джерел

Вночі 31 березня росіяни задіяли 10 безпілотників типу «Шахед» для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.

Повідомляється, що ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку – з Брянської області Російської Федерації, через Сумську та Чернігівську області України.

Крім того, у небі було зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей – імовірно, повітряних куль.

Скоріше за все, ідеться про «повітряні кульки» діаметром 2-3 метри, до яких прив’язано кутовий відбивач. Я припускаю, що росіяни таким чином вивчають систему ППО і можливості її обійти, щоб запускати ракети. Основна мета- це локалізація позицій РЛС, робота яких може фіксуватися комплексами радіотехнічної розвідки, як на території РФ, так й засобами на самій «повітряній кульці».

На «повітряній кульці» знаходиться розвідувальний апарат, що виявляє різні цілі, залежно від дальності, на якій він фіксує обʼєкти.

15 лютого поточного року в небі над Київом було зафіксовано 6 «повітряних кульок». За інформацією Київської міської військової адміністрації, ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання.

Щоб знищити ці об'єкти на Київщині вирішили задіяти ППО та підняти винищувачі. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль було виявлення та виснаження нашої ППО.

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав використання Росією повітряних куль «дідівським методом». За його словами, «противник хоче, щоб ми витрачали на ці кулі і відбивачі, які не коштують взагалі нічого, свої сили та засоби. Зокрема, зенітно-ракетні, які сьогодні є основою та захищають нашу критичну інфраструктуру».

Утім, варто зауважити, що росія розглядає, як один з варіантів, запуск крилатих ракет по території України із Середземного моря, де зараз зосереджене угрупування їх кораблів з носіями крилатих ракет. Одночасний пуск до 60 ракет. Якщо з акваторії Чорного моря вони вивели майже весь флот, є лише одиничні підводні човни – носії крилатих ракет, то в Середземному морі зовсім інша ситуація. Вони вивели з зони ураження українських безпілотників, як повітряного, так і морського базування.

Нагадаю, 14 лютого над Румунією виявили непізнаний літаючий об'єкт, що нагадував повітряну кулю-метеозонд. Армія країни підняла у повітря два МіГи. Але екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах.

Виявлення аеростату в повітряному просторі Румунії може свідчити про те, що росія намагається розвідати розташування та можливості роботи ППО країни, аби з Середземного моря атакувати ракетами Україну.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти армія робота повітря повітряні кулі росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КЕГІ було засновано в 1992 році громадянином Китаю Лі Цзегао
Як тобі таке, Сі Цзіньпін? Росія зруйнувала центр вивчення китайської мови у Краматорську
26 березня, 11:08
Шойгу дав ордени мужності льотчикам Су-27
Білий дім поставив діагноз російському пілоту, що збив американський дрон
23 березня, 07:20
Скільки «Кинджалів» залишилось у РФ: названо цифри
Скільки «Кинджалів» залишилось у РФ: названо цифри
20 березня, 12:39
Ракетою зруйновано розташований біля житлового комплексу ресторан
Ракетний удар по Запоріжжю: влада показала фото наслідків
18 березня, 10:35
Воїна ЗСУ понизили у званні через інтерв'ю американському виданню: подробиці скандалу
Воїна ЗСУ понизили у званні через інтерв'ю американському виданню: подробиці скандалу
16 березня, 22:49
Війною в Україні Путін провокує Сі Цзіньпіна на захоплення земель на Далекому Сході і в Сибіру
Росія тепер вже не ведмідь, а облізлий пес
15 березня, 06:26
Продовження «зернової угоди». Мінінфраструктури відреагувало на умови РФ
Продовження «зернової угоди». Мінінфраструктури відреагувало на умови РФ
13 березня, 21:33
Український FPV-дрон знищив танк
СБУ показала, як спецпризначенці дроном знищили танк окупантів (відео)
11 березня, 12:53
Загальний обсяг експорту зерна міг би бути на 30-40% більшим
Український бізнес закликав ООН та Туреччину розблокувати зернову угоду та вільне судноплавство
28 лютого, 15:29

Дмитро Снєгирьов

Російські «повітряні кулі» в українському небі: агресор готує новий напрямок ракетних атак?
Російські «повітряні кулі» в українському небі: агресор готує новий напрямок ракетних атак?
«Конфлікт» Пригожина і Шойгу – елемент російської інформаційної спецоперації
«Конфлікт» Пригожина і Шойгу – елемент російської інформаційної спецоперації
Збиття MQ-9 Reaper над Чорним морем – провокація Кремля: якою може бути відповідь США
Збиття MQ-9 Reaper над Чорним морем – провокація Кремля: якою може бути відповідь США
РФ будує оборонні лінії в Криму: побоюються контрнаступу ЗСУ чи корупційні схеми?
РФ будує оборонні лінії в Криму: побоюються контрнаступу ЗСУ чи корупційні схеми?
«Останній рубіж» оборони Криму: окупанти зводять фортифікації на Керченському півострові
«Останній рубіж» оборони Криму: окупанти зводять фортифікації на Керченському півострові
Окупанти окопуються по лінії берега в Криму: чи стане це перешкодою для контрнаступу ЗСУ
Окупанти окопуються по лінії берега в Криму: чи стане це перешкодою для контрнаступу ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
40K
Перелік лікарських засобів, на які з 1 квітня потрібен рецепт: деталі
21K
Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)
17K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
13K
Маніпуляції із цифрами. Московська церква вигадала хитрість, аби лишитися в Лаврі
8817
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків

Новини

Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Сьогодні, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Сьогодні, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Сьогодні, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Сьогодні, 06:40
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту