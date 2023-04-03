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Столтенберг запропонував членам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Столтенберг запропонував членам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік – ЗМІ
Фото: АрміяInform

Кошти можуть піти, зокрема, на модернізацію української армії та досягнення стандартів НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає країни Альянсу виділяти щороку по 500 мільйонів євро для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Столтенберг прагне, щоб союзники збільшили свої внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні. Цей фонд передбачає короткострокову підтримку, як-от паливо, захисне спорядження та засоби протидії російському вторгненню.

Також фонд спрямований на надання Україні довгострокової допомоги для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

Як зазначає видання, деталі пропозиції Столтенберга ще належить опрацювати.

Попри те, що ця допомога Україні не є летальною, вона дасть змогу нашим союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.

Нагадаємо, що Єнс Столтенберг пояснив, чим небезпечне зближення Росії з Китаєм.

Теги: Єнс Столтенберг НАТО допомога ЗСУ Україна

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