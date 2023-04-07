У Польщі взялись за ремонт та відновлення українських танків

На польському заводі Bumar-Labedy взялись до ремнту українських танків Т-64

У Польщі на механічному заводі Bumar-Labedy почали ремонтувати українські танки Т-64. Про це повідомила Польська збройова група (PGZ).

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Відповідну угоду концерн «Укроборонпром» підписав із компанією PGZ. Відповідно до домовленостей, Т-64 будуть відремонтовані, обслужені та приведені у повну працездатність.

Bumar-Labedy та «Укроборонпром» спільно створили технічний центр з ремонту Т-64. Новостворені потужності базуються на виробничих приміщеннях BL. Відповідно, угода передбачає, що українські танки Т-64 будуть обслуговуватися та відновлюватися на заводах у Глівіце.

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«Наша компанія готова створити хаб для ремонту бронетехніки, яка перебуває на озброєнні української армії. Ми маємо понад 70 років досвіду у сфері виробництва та ремонту. Переозброєння та модернізація бронетехніки стане ключовою допомогою у підтриманні обороноздатності української армії. Завдяки регулярним ремонтним та сервісним діям вживані машини відновлять необхідну бойову готовність», — зазначила голова Bumar-Labedy Едіта Шиманська.

У перспективі планується поширити співпрацю на обслуговування танків Т-72 і ПТ-91, переданих Польщею українській стороні. Також розглядається можливість спільного з «Укроборонпромом» обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною бронетанковою коаліцією.

– Ми вдячні нашим польським партнерам за допомогу у збільшенні кількості бронетехніки для Сил безпеки і оборони України. Для нас кожна така міжнародна угода – це інтеграція у виробничі ланцюги країн-членів НАТО, – зазначив гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Тривала співпраця в обслуговуванні танків Т-64 є одним із кількох прикладів домовленостей у широкому розумінні бронетанкової тематики, укладених між польською та українською сторонами. Під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі обидві сторони підписали угоду про співпрацю у виробництві танкових боєприпасів калібру 125 мм та протокол про наміри щодо продажу українцям колісних бронетранспортерів Rosomak.

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Нагадаємо, 5 квітня, під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету. Про це було оголошено на спільній пресконференції політичних лідерів.

«Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей», – заявив Зеленський.

Глава держави подякував польській стороні за ухвалене рішення. Нова допомога посилить українських бійців і допоможе захистити їхні життя.