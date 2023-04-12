Ви не повірите — військові часто самі донейтять знайомим волонтерам з кожної зарплати

Я за премію військовим у 30 тисяч гривень, хоч і усвідомлюю супутні інфляційні ризики

Я за, бо бачу, що дуже часто ці гроші використовують якраз на військові потреби. Через бюрократичну неповороткість держави є купа нагальних проблем, які фінансово покривають або військові зі спільної каси, або волонтери.

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Конкретний приклад зі сфери, на якій знаюся: підрозділ отримав джип. поїздив на ньому, трохи розбив на роздоріжжі. планове ТО (фільтри-оливи) + ходова + дрібниці по кузову або діагностика форсунок (всі ми знаємо, якої якості в армії соляра) = не менше 30-50 тисяч гривень. Це за кожну машину кожні кілька місяців!

Щоб отримати все це від ЗСУ (запчастини й роботу) – треба чекати як мінімум 2 місяці (акт про несправність, комісія, що це засвідчить, замовлення запчастин, закупівля через тилові служби, доставка, встановлення). А часто буває, що приїдуть тільки 3 з необхідних 5 запчастин, і машина далі стоїть, місяцями! І зазвичай такі потреби закривають самі військові з власної зарплатні. А ще ж дуже часто самі військові за власні гроші ж і заправляють ці машини, бо на військовий облік вони ще не поставлені (штатка забита).

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З власної зарплатні військові закривають фактично всі термінові побутові потреби, купують форму й амуніцію, зручніше взуття, приціли, рації, дрони і банальні ліки чи жіночі прокладки у взуття, бо ж весна і в окопах стоїть вода! А ще – ви не повірите – військові часто самі донатять знайомим волонтерам з кожної зарплати! Я це можу підтвердити на власному досвіді.

Тому, якщо по-чесному, ці доплати – це фактично гроші на оборону, які вливаються в оборонний сектор там, де держава не випрацювала ефективного й легкого механізму покриття витрат.

Так, я розумію, що не всі військові витрачають ці гроші на армійські потреби, що треба раціональніше визначати хто саме піддає своє життя ризику й корисний для обороноздатності, але є ще один аргумент – ці гроші лишаються в Україні! Вони йдуть у сім'ї, у оплату товарів і послуг, підтримують економіку на плаву. Це не олігархи, які вивозять валютний кеш закордон вантажівками й літаками, це прості порядні люди, які захищають свої країну!

І наостанок. Як на мене, надбавка в 30 тисяч замала, а 100 тисяч бойових – це дуже мало. Бо не може бути зарплатня військового у воюючій країні меншою, ніж у сусідній країні платять на будові. Тому шкода, що ми не можемо платити військовим ще більше. Але бодай стільки платити мусимо. Бо якщо держава не буде шанувати своє військо, то може не стати самої держави!

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