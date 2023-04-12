Головна Думки вголос Андрій Любка
search button user button menu button
Андрій Любка Український письменник

Ви не повірите — військові часто самі донейтять знайомим волонтерам з кожної зарплати

glavcom.ua
«Ці доплати – це фактично гроші на оборону»

Я за премію військовим у 30 тисяч гривень, хоч і усвідомлюю супутні інфляційні ризики

Я за, бо бачу, що дуже часто ці гроші використовують якраз на військові потреби. Через бюрократичну неповороткість держави є купа нагальних проблем, які фінансово покривають або військові зі спільної каси, або волонтери.

Конкретний приклад зі сфери, на якій знаюся: підрозділ отримав джип. поїздив на ньому, трохи розбив на роздоріжжі. планове ТО (фільтри-оливи) + ходова + дрібниці по кузову або діагностика форсунок (всі ми знаємо, якої якості в армії соляра) = не менше 30-50 тисяч гривень. Це за кожну машину кожні кілька місяців!

Щоб отримати все це від ЗСУ (запчастини й роботу) – треба чекати як мінімум 2 місяці (акт про несправність, комісія, що це засвідчить, замовлення запчастин, закупівля через тилові служби, доставка, встановлення). А часто буває, що приїдуть тільки 3 з необхідних 5 запчастин, і машина далі стоїть, місяцями! І зазвичай такі потреби закривають самі військові з власної зарплатні. А ще ж дуже часто самі військові за власні гроші ж і заправляють ці машини, бо на військовий облік вони ще не поставлені (штатка забита).

З власної зарплатні військові закривають фактично всі термінові побутові потреби, купують форму й амуніцію, зручніше взуття, приціли, рації, дрони і банальні ліки чи жіночі прокладки у взуття, бо ж весна і в окопах стоїть вода! А ще – ви не повірите – військові часто самі донатять знайомим волонтерам з кожної зарплати! Я це можу підтвердити на власному досвіді.

Тому, якщо по-чесному, ці доплати – це фактично гроші на оборону, які вливаються в оборонний сектор там, де держава не випрацювала ефективного й легкого механізму покриття витрат.

Так, я розумію, що не всі військові витрачають ці гроші на армійські потреби, що треба раціональніше визначати хто саме піддає своє життя ризику й корисний для обороноздатності, але є ще один аргумент – ці гроші лишаються в Україні! Вони йдуть у сім'ї, у оплату товарів і послуг, підтримують економіку на плаву. Це не олігархи, які вивозять валютний кеш закордон вантажівками й літаками, це прості порядні люди, які захищають свої країну!

І наостанок. Як на мене, надбавка в 30 тисяч замала, а 100 тисяч бойових – це дуже мало. Бо не може бути зарплатня  військового у воюючій країні меншою, ніж у сусідній країні платять на будові. Тому шкода, що ми не можемо платити військовим ще більше. Але бодай стільки платити мусимо. Бо якщо держава не буде шанувати своє військо, то може не стати самої держави!

Читайте також: Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові армія Держбюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна повернула з полону ще 100 захисників і захисниць
З полону повернулися 100 захисників, Рада поновила доплати військовим. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:10
Виробництво ядерної зброї. Кім Чен Ин дав задачу науковцям (фото)
Виробництво ядерної зброї. Кім Чен Ин дав задачу науковцям (фото)
28 березня, 19:58
Російська ракета Х-55
Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика
26 березня, 14:59
ЗСУ пояснили, чому ворог під час вчорашніх атак використав авіацію
ЗСУ пояснили, чому ворог під час вчорашніх атак використав авіацію
24 березня, 12:38
Росіяни обстріляли лікарню Херсона: влада міста показала наслідки атаки (відео)
Росіяни обстріляли лікарню Херсона: влада міста показала наслідки атаки (відео)
23 березня, 11:40
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО вказав, скільки артснарядів щодня використовують ЗСУ
23 березня, 06:45
Північна Корея зімітувала ядерну контратаку на військових навчаннях
Північна Корея зімітувала ядерну контратаку на військових навчаннях
20 березня, 05:55
Світова економіка переживає не найкращі часи
Банкрутство американських банків. Починається нова фінансова криза?
17 березня, 15:02
Bihus.Info оприлюднили нові документи по поставкам харчів Міноборони
Міноборони збиралося купувати картоплю по 27 гривень за кілограм. Оприлюднено документи
13 березня, 22:42

Андрій Любка

Ви не повірите — військові часто самі донейтять знайомим волонтерам з кожної зарплати
Ви не повірите — військові часто самі донейтять знайомим волонтерам з кожної зарплати
Українська мова – захищає так само, як система Patriot
Українська мова – захищає так само, як система Patriot
Цей лютий уже пекельний, а буде ще гіршим. Прокидайтеся!
Цей лютий уже пекельний, а буде ще гіршим. Прокидайтеся!
Неочевидна річ, яка рятує бійцям психіку
Неочевидна річ, яка рятує бійцям психіку
Велика проблема українських волонтерів
Велика проблема українських волонтерів
Українці нарешті усвідомили цінність власної мови
Українці нарешті усвідомили цінність власної мови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Росія випустила ракету по Казахстану
35K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
19K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
11K
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
9770
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
9132
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту