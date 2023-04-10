У нас же є традиція, руйнувати реформи відразу як отримаємо на ці реформи гроші від МВФ

Депутати повернули виплати військовим у 30 тисяч гривень.

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І це добре, якщо це зможуть реалізувати.

І як часто буває, доброю справою прикривають негідну.

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Кошти для цих виплат нардепи хочуть залучити зі скорочення зарплат членів наглядових рад держпідприємств, зарплат в Нацбанку і не тільки. Ну тобто знову шукаємо тих, хто буде за 5 копійок заробляти для держави мільярди. Кажуть, в казках таке буває.

По-перше, схоже Великодні свята змусили депутатів повірити в дива. Як наприклад взяти 5 хлібин і нагодувати тисячі людей. Бо в країні не буде стільки членів наглядових рад щоб профінансувати навіть незначну частину цих виплат.

Але віра творить дива, як я чув. Хоч як атеїсту київського патріархату мені важко в це повірити. Але легко повірити в чергову спробу зруйнувати реформу корпоративного управління. Правда, в результаті цього грошей в державі буде менше, бо на державних компаніях красти будуть більше. І тоді дефіцит бюджету і можливості платити військовим зменшаться. Ми ж пам'ятаємо, що на армію ми можемо витрачати тільки ті кошти, які заробляємо самі? Ах да, ще ж є друкарський верстат НБУ…..

Але ж головне вірити, правда.

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І головне то традиції. У нас же є традиція, руйнувати реформи відразу як отримаємо на ці реформи гроші від МВФ. От ми і продовжуємо. С-стабільність.