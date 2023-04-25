Військовослужбовці під Бахмутом отримали від «Сталевого фронту» дрони, протигази та прилади нічного бачення

Раніше Метінвест передав військовослужбовцям 10 дронів з дальністю польоту 9 км, обладнаних тепловізорами

Українські бійці, які захищають Україну в найгарячіших точках – під Бахмутом та Авдіївкою, отримали чергову партію техніки: 6 потужних дронів, 1 комплекс Starlink, 2 акумулятори екофлоу, 3 радіостанції та 5 приладів нічного бачення. Також їм привезли протигази, оскільки останнім часом окупанти часто обстрілюють позиції наших військових хімічною зброєю.

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Передала техніку компанія Метінвест, в рамках мілітарної програми бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». Дрони поставили двох моделей – DJI MAVIC 3, та DJI MAVIC HIGH MORE COMBO. Бійці високо оцінюють ці БПЛА – адже вони дають можливість постійно спостерігати за діями росіян, не наражаючи на небезпеку наших хлопців.

«Ось зараз, наприклад, виродки збудували 2 мінні загородження, щоб техніка не могла під'їжджати. Так пацани з нашого батальйону просто скинули з дрону гранату, підірвали та розмінували! Дрони – це життя пацанів. Вони бачать більше й надалі, ніж люди. Зараз 21 століття! Це війна дронів. Вже весь світ про це говорить», – пояснив боєць Денис із позивним Інструктором.

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Також військовослужбовці отримали 5 монокулярів нічного бачення, розроблених спеціально для збройних сил армії США. Цей багатоцільовий пристрій забезпечує бійців можливістю проводити операції у нічний час, при цьому зручно кріпиться на каску, залишаючи вільними руки.

«На цей раз ми привезли все, що нам замовили самі бійці – «нічники», «мавики» та захист від газових снарядів. Ми допомагаємо ЗСУ від початку війни. І допомагатимемо до самої перемоги», – каже операційний директор Метінвест Олександр Мироненко.

Раніше Метінвест передав військовослужбовцям 10 дронів з дальністю польоту 9 км, обладнаних тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн – на потреби армії в рамках «Сталевого Фронту» Ахметова. Компанія передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям близько 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов направив понад 5 млрд грн на військову та гуманітарну допомогу Україні.