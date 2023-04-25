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Військовослужбовці під Бахмутом отримали від «Сталевого фронту» дрони, протигази та прилади нічного бачення

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Військовослужбовці під Бахмутом отримали від «Сталевого фронту» дрони, протигази та прилади нічного бачення
Після 24 лютого 2022 року компанія Метінвест направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн
фото: Метінвест

Раніше Метінвест передав військовослужбовцям 10 дронів з дальністю польоту 9 км, обладнаних тепловізорами

Українські бійці, які захищають Україну в найгарячіших точках – під Бахмутом та Авдіївкою, отримали чергову партію техніки: 6 потужних дронів, 1 комплекс Starlink, 2 акумулятори екофлоу, 3 радіостанції та 5 приладів нічного бачення. Також їм привезли протигази, оскільки останнім часом окупанти часто обстрілюють позиції наших військових хімічною зброєю.

Передала техніку компанія Метінвест, в рамках мілітарної програми бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». Дрони поставили двох моделей – DJI MAVIC 3, та DJI MAVIC HIGH MORE COMBO. Бійці високо оцінюють ці БПЛА – адже вони дають можливість постійно спостерігати за діями росіян, не наражаючи на небезпеку наших хлопців.

«Ось зараз, наприклад, виродки збудували 2 мінні загородження, щоб техніка не могла під'їжджати. Так пацани з нашого батальйону просто скинули з дрону гранату, підірвали та розмінували! Дрони – це життя пацанів. Вони бачать більше й надалі, ніж люди. Зараз 21 століття! Це війна дронів. Вже весь світ про це говорить», – пояснив боєць Денис із позивним Інструктором.

Також військовослужбовці отримали 5 монокулярів нічного бачення, розроблених спеціально для збройних сил армії США. Цей багатоцільовий пристрій забезпечує бійців можливістю проводити операції у нічний час, при цьому зручно кріпиться на каску, залишаючи вільними руки.

«На цей раз ми привезли все, що нам замовили самі бійці – «нічники», «мавики» та захист від газових снарядів. Ми допомагаємо ЗСУ від початку війни. І допомагатимемо до самої перемоги», – каже операційний директор Метінвест Олександр Мироненко.

Раніше Метінвест передав військовослужбовцям 10 дронів з дальністю польоту 9 км, обладнаних тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн – на потреби армії в рамках «Сталевого Фронту» Ахметова. Компанія передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям близько 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов направив понад 5 млрд грн на військову та гуманітарну допомогу Україні.

Теги: війна бізнес Рінат Ахметов автомобіль фронт допомога ЗСУ 24 лютого

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