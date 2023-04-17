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«Сталевий фронт» передав на фронт потужний дрон DJI Matrice 30T

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» передав на фронт потужний дрон DJI Matrice 30T
Компанія Ріната Ахметова передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів
фото з відкритих джерел

Від початку війни компанія спрямувала понад 25 млн грн на військові та гуманітарні програми

Українські бійці отримали безпілотник DJI Matrice 30T Drone Worry-Free Plus Combo. Ця модель квадрокоптера – надзвичайно маневрена, оснащена потужними подвійними камерами, зокрема високоякісним 4/3 CMOS-сенсором і радіометричним тепловізійним сенсором. Придбала дрон та передала захисникам компанія «Лемтранс», в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» бізнесмена Ріната Ахметова.

Дрон DJI Matrice 30T модель характеризується міцною конструкцією та стійкістю до погодних умов, що дасть захисникам змогу надійно працювати в складних умовах. Його вартість – понад 400 тис. грн.

«Ворог продовжує щодня руйнувати нашу інфраструктуру та зазіхати на життя українців. Тому підтримка ЗСУ та логістична підтримка країни – одні з основних пріоритетів для нас. Цього разу ми передали квадрокоптер, який, я впевнений, допоможе захисникам проводити розвідку та своєчасно виявляти ворожі позиції. Сьогодні головне завдання кожного – це робити максимум на своєму місці та допомагати тим, чим можете. Тільки так, тільки разом, об’єднавши зусилля, Україна переможе», – каже СЕО компанії «Лемтранс» Володимир Мезенцев.

«Сталевий фронт» передав на фронт потужний дрон DJI Matrice 30T фото 1

Від початку війни компанія спрямувала понад 25 млн грн на військові та гуманітарні програми. 

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це ініціатива, в рамках якої підприємства Ахметова спрямували на мілітарну допомогу країні майже 2 млрд грн. Компанія передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, бійці отримали понад 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.

Теги: бізнес військові безпілотник Рінат Ахметов допомога ЗСУ

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