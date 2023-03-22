Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Унаслідок атаки на Житомирщину зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Унаслідок атаки на Житомирщину зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Силами ППО знищено три безпілотники

Уночі під час ворожої атаки дронами пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури Житомирщини. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає.

Цієї ночі понад чотири години лунала повітряна тривога в Києві та низці областей. Влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони на Житомирщині та Київщині. Усі ворожі БПЛА в Києві були збиті

Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але  влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Читайте також: Ракетний удар по Одещині: влада повідомила про ситуацію в області
Теги: Віталій Бунечко Житомирщина інфраструктура безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські вибухотехнічної служби задіяли спеціальну техніку, за допомогою якої помістили смертельно небезпечну знахідку глибоко у землю
Житомирщина: посеред лісу знайдено російську ракету (фото)
24 лютого, 11:59
Кілька областей сьогодні частково будуть без світла
Кілька областей сьогодні частково будуть без світла
10 березня, 11:24
Лейтенант вибачився за те, що побив строковика ногами в частині на Житомирщині
Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)
12 березня, 13:27
Зеленський подякував військовим за ефективну оборону Бахмута
Президент у вечірньому зверненні назвав втрати росіян під Бахмутом
12 березня, 20:52
На трасі Київ-Чоп сталася аварія: загинуло двоє осіб
На трасі Київ-Чоп сталася аварія: загинуло двоє осіб
19 березня, 13:58
Кілька областей сьогодні частково можуть бути без світла
Кілька областей сьогодні частково можуть бути без світла
20 березня, 12:21

Події в Україні

Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута – британська розвідка
Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута – британська розвідка
В Україні масштабна повітряна тривога
В Україні масштабна повітряна тривога
Унаслідок атаки на Житомирщину зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури
Унаслідок атаки на Житомирщину зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури
«Бавовна» в Севастополі: окупанти повідомили про наслідки атаки дронами
«Бавовна» в Севастополі: окупанти повідомили про наслідки атаки дронами
Атака дронів на Україну та «бавовна» в Севастополі: головне за ніч
Атака дронів на Україну та «бавовна» в Севастополі: головне за ніч
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
73K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
50K
Росію сколихнув сильний землетрус
22K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
9564
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини
9135
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту