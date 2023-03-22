Унаслідок атаки на Житомирщину зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури
Силами ППО знищено три безпілотники
Уночі під час ворожої атаки дронами пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури Житомирщини. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає.
Цієї ночі понад чотири години лунала повітряна тривога в Києві та низці областей. Влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони на Житомирщині та Київщині. Усі ворожі БПЛА в Києві були збиті.
Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
Коментарі — 0