Унаслідок атаки на Житомирщину зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури

Силами ППО знищено три безпілотники

Уночі під час ворожої атаки дронами пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури Житомирщини. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає.

Цієї ночі понад чотири години лунала повітряна тривога в Києві та низці областей. Влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони на Житомирщині та Київщині. Усі ворожі БПЛА в Києві були збиті.

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Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.