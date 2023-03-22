Атака дронами на Україну та «бавовна» в Севастополі: головне за ніч

Нічна повітряна тривога у Києві та низці областей тривала понад чотири години

Після півночі Україною почала ширитися повітряна тривога, окупанти завдали удару безпілотниками. Водночас в окупованому Севастополі в Криму весь ранок чути «бавовну». Місцеві пабліки повідомляють про активну роботу протиповітряної оборони в місті. Тим часом Центральну Азію сколихнув потужний землетрус. «Главком» зібрав у добірку головні події ночі проти 22 березня.

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Масована атака дронами

Цієї ночі понад чотири години лунала повітряна тривога в Києві та низці областей. Влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони на Житомирщині та Київщині. Усі ворожі БПЛА в Києві були збиті.

Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але ворожі влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

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За даними Генштабу ЗСУ, вночі противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

«Бавовна» в Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 22 березня пролунали вибухи. Після цього зникла електрика в районі Південної бухти. Гучні вибухи тривали приблизно з 03.40 до 06:23.

Місцеві пабліки пишуть про ймовірну атаку морськими та повітряними безпілотниками.

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Землетрус у Центральній Азії та Росії

Країни Центральної Азії сколихнув сильний землетрус. Стихійне лихо магнітудою 6,8 бала зафіксували у переважній частині Пакистану. Епіцентр землетрусу розташований на півночі Афганістану – там його магнітуда становила 7,8 бала. Також поштовхи відчувалися в низці сусідніх країн: Туркменістані, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, Китаї та Індії.

Крім того, землетрус стався на сході Росії, за 159 кілометрів від селища Омсукчан Магаданської області. Його магнітуда становила 4,9 бала.

Україна та Японія підписали заяву про партнерство

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час зустрічі підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між двома країнами. Крім того, лідери двох держав обговорили нагальні безпекові потреби України, санкційний тиск на Росію, підтримку української формули миру та створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти нашої держави.