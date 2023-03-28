Китай співпрацює з компаніями РФ, які виробляють бронежилети для солдат – Politico

Росія продовжує покладатися на допомогу Китаю у підтримці своєї військової агресії проти України

Армія РФ в Україні використовує засоби захисту з китайськими компонентами

Російські компанії імпортують китайські компоненти для своїх бронежилетів, частина з яких використовується на полі бою в Україні. Про це пише Politico.

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У 2022 році кілька китайських компаній, у тому числі одна, пов'язана з урядом у Пекіні, відправили деталі для виробництва бронежилетів «КлАСС». Їх отримав російський виробник, який має зв'язки із Росгвардією та правоохоронними органами країни.

Поки що незрозуміло, чи широко використовуються російські військові жилети Klass, але це перше підтвердження того, що армія РФ в Україні використовує засоби захисту з китайськими компонентами. Компанія «КлАСС» кілька разів імпортувала деталі для виробництва своїх бронежилетів з Китаю у 2022 році, у тому числі у листопаді та грудні від кількох китайських компаній. Ці деталі включали арамідні волокна – такі ж, як в кевларовому жилеті. Такий бронежилет військові ЗСУ знайшли після контрнаступу в Харківській області.

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«Нова інформація наголошує, що Росія продовжує покладатися на допомогу Китаю у підтримці своєї військової агресії проти України, попри тиск країн Заходу», – йдеться у матеріалі.

Politico також пише, що це викликає питання, як США планують вирішувати з Китаєм проблему предметів подвійного призначення. Представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон повідомила, що США запровадили серйозні санкції експортний контроль проти компаній, які сприяли війні РФ проти України. Також представник США заявила, що вони не надто переймаються появою цих предметів подвійного призначення на полі бою, оскільки Росія вже давно імпортує такі технології з Китаю.

Як повідомлялося, Китай називає розв’язану Росією війну в Україні «українською кризою» та виступає за політичне врегулювання питання і продовжуватиме у власний спосіб сприяти деескалації ситуації.