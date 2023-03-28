Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай співпрацює з компаніями РФ, які виробляють бронежилети для солдат – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай співпрацює з компаніями РФ, які виробляють бронежилети для солдат – Politico
Росія продовжує покладатися на допомогу Китаю у підтримці своєї військової агресії проти України
фото: wikipedia.org

Армія РФ в Україні використовує засоби захисту з китайськими компонентами

Російські компанії імпортують китайські компоненти для своїх бронежилетів, частина з яких використовується на полі бою в Україні. Про це пише Politico.

У 2022 році кілька китайських компаній, у тому числі одна, пов'язана з урядом у Пекіні, відправили деталі для виробництва бронежилетів «КлАСС». Їх отримав російський виробник, який має зв'язки із Росгвардією та правоохоронними органами країни.

Поки що незрозуміло, чи широко використовуються російські військові жилети Klass, але це перше підтвердження того, що армія РФ в Україні використовує засоби захисту з китайськими компонентами. Компанія «КлАСС» кілька разів імпортувала деталі для виробництва своїх бронежилетів з Китаю у 2022 році, у тому числі у листопаді та грудні від кількох китайських компаній. Ці деталі включали арамідні волокна – такі ж, як в кевларовому жилеті. Такий бронежилет військові ЗСУ знайшли після контрнаступу в Харківській області.

«Нова інформація наголошує, що Росія продовжує покладатися на допомогу Китаю у підтримці своєї військової агресії проти України, попри тиск країн Заходу», – йдеться у матеріалі.

Politico також пише, що це викликає питання, як США планують вирішувати з Китаєм проблему предметів подвійного призначення. Представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон повідомила, що США запровадили серйозні санкції експортний контроль проти компаній, які сприяли війні РФ проти України. Також представник США заявила, що вони не надто переймаються появою цих предметів подвійного призначення на полі бою, оскільки Росія вже давно імпортує такі технології з Китаю.

Як повідомлялося, Китай називає розв’язану Росією війну в Україні «українською кризою» та виступає за політичне врегулювання питання і продовжуватиме у власний спосіб сприяти деескалації ситуації.

Читайте також:

Теги: росія санкції армія Китай військові технології солдат Сі Цзіньпін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Китай співпрацює з компаніями РФ, які виробляють бронежилети для солдат – Politico
Китай співпрацює з компаніями РФ, які виробляють бронежилети для солдат – Politico
Чому Індія підтримує Росію: озвучено цифру, яка все пояснює
Чому Індія підтримує Росію: озвучено цифру, яка все пояснює
Уряд Китаю змінює політику? Засновник Alibaba повернувся до КНР
Уряд Китаю змінює політику? Засновник Alibaba повернувся до КНР
Голова МВФ повідомила про зростання фінансових ризиків у 2023 році
Голова МВФ повідомила про зростання фінансових ризиків у 2023 році
Суд конфіскував активи депутата Держдуми Бабашова
Суд конфіскував активи депутата Держдуми Бабашова
Росія знайшла ще один спосіб, як ремонтувати танки попри санкції. ЄС готує реакцію
Росія знайшла ще один спосіб, як ремонтувати танки попри санкції. ЄС готує реакцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
19K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
16K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
12K
У Києві тривога тривала майже три години
8105
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
7515
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту