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Польща передасть Україні літаки МіГ-29, однак є нюанс

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща передасть Україні літаки МіГ-29, однак є нюанс
Винищувач МіГ-29
Фото: wikimedia

Варшава вже закупила на потреби своєї армії нові літаки стандартів НАТО, що дозволить їй віддати запаси МіГ-29 Україні

Польща передаватиме Україні літаки МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків південнокорейськими винищувачами FA-50 та згодом американськими F-35. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом.

«Зараз ми відправляємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те що в нас ще залишилося, поступово будемо передавати (Україні – ред.) з наших ресурсів. Однак ми це будемо робити в міру того, як ці ресурси будуть поповнюватися новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії», – зазначив Дуда.

Він уточнив, що йдеться про літаки FA-50, які Польща закупила у Південної Кореї. Перші винищувачі, за його словами, надійдуть до його країни влітку цього року.

За словами польського президента, США також передадуть Польщі винищувачі F-35. Їхнє виробництво, як зауважив Дуда, вже почалося.

Він нагадав, що Польща займає третє місце, після США та Британії, за рівнем військової допомоги Україні. За його словами, Варшава передала на потреби ЗСУ понад 300 танків PT-91 і Т-72, була серед ініціаторів коаліції за надання танків Leopard 2, а також подарувала самохідні артилерійські установки Krab. 

Нагадаємо, що Німеччина схвалила заявку Польщі на експорт в Україну винищувачів МіГ-29 зі складів колишньої Німецької Демократичної Республіки.

Як повідомлялося, Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Раніше Повітряні сили повідомили, скільки літаків вже отримали ЗСУ від союзників

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Теги: Польща Анджей Дуда допомога ЗСУ винищувач

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