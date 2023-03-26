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Прикордонники збили ворожий дрон зі сльозогінною гранатою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники збили ворожий дрон зі сльозогінною гранатою
Прикордонники знешкодили 8 ворожих безпілотників за три доби
фото: Державна прикордонна служба України

Гранатою К-51 містить речовину, яка вражає дихальні шляхи

За 3 доби прикордонники знешкодили 8 ворожих безпілотників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонники збили ворожий дрон зі сльозогінною гранатою фото 1

Один зі збитих БПЛА бійцями Луганського прикордонного загону містив систему скиду з аерозольною сльозогінною гранатою К-51.

Прикордонники збили ворожий дрон зі сльозогінною гранатою фото 2

Ці боєприпаси розпиляють речовину, яка вражає дихальні шляхи.

Раніше на Сватівському напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили, а артилеристи Збройних сил України знищили групу піхоти російських загарбників.

Також на Луганщині прикордонники знешкодили безпілотний літальний апарат ворога DJI Mavic 2 Enterprise.

Теги: прикордонники боєприпаси безпілотник граната

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