Прикордонники збили ворожий дрон зі сльозогінною гранатою
Гранатою К-51 містить речовину, яка вражає дихальні шляхи
За 3 доби прикордонники знешкодили 8 ворожих безпілотників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Один зі збитих БПЛА бійцями Луганського прикордонного загону містив систему скиду з аерозольною сльозогінною гранатою К-51.
Ці боєприпаси розпиляють речовину, яка вражає дихальні шляхи.
Раніше на Сватівському напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили, а артилеристи Збройних сил України знищили групу піхоти російських загарбників.
Також на Луганщині прикордонники знешкодили безпілотний літальний апарат ворога DJI Mavic 2 Enterprise.
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