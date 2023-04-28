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Стало відомо, хто з волонтерів купив для ЗСУ британські «Спартани» і скільки за них заплатили

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Стало відомо, хто з волонтерів купив для ЗСУ британські «Спартани» і скільки за них заплатили
БТР Spartan дуже швидкі та маневрені
фото з відкритих джерел

Загалом українці завдяки волонтерам придбали в Британії 155 бронетранспортерів

Три великих благодійних фонди придбали для армії півтори сотні британських бронетранспортерів сімейства «Спартан» – про це пише «Українська правда».

Зокрема, Петро Порошенко купив 14 бронемашин за 18,4 млн грн. Половину зібрали небайдужі українці через ГО «Справа Громад», половину оплатив Порошенко.

Пізніше збір на британські бронемашини оголосив Фонд Сергія Притули.  Лише за півтори доби після обстрілів енергетичної інфраструктури у листопаді 2022 року українці задонатили 236 млн грн. За ці гроші купили 101 бронетранспортер.

Світовий конґрес українців завдяки зборам у 70 країнах купив та доставив в Україну 25 БТРів. До відправки готуються ще 15. Вартість закупівлі – близько 100 млн грн.

Загалом українці завдяки волонтерам придбали в Британії 155 бронетранспортерів. Найчастіше ЗМІ згадують FV103 Spartan, але є ще FV105 Sultan, FV104 Samaritan, FV432 та інші.

Ціни на бронетехніку коливаються. Якщо Порошенко в середньому купив «Спартани» по ціні 1 млн 314 тис грн, то Фонд Притули в середньому заплатив 2 млн 337 грн, а СКУ – близько 2,5 млн грн. 

В українських благодійників було складне завдання: зібрати гроші, відшукати в Британії робочу бронетехніку, викупити її у приватних власників та своїми силами доставити в Україну – зазначає видання.

Теги: Петро Порошенко українці допомога ЗСУ волонтер

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