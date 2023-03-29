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На Львівщині незряча дівчинка зібрала понад 650 тис. грн для ЗСУ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Львівщині незряча дівчинка зібрала понад 650 тис. грн для ЗСУ (фото)
фото: Львівська районна держадміністрація

З початку війни дівчинка співала у містах, селах району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам

Дев’ятирічна незряча співачка Анна-Марія Герман із Комарного від початку війни зібрала понад 650 тис. грн для Збройних сил України. Про це повідомила Львівська районна державна адміністрація.

«Юна співачка Анна-Марія Герман із Комарного завдяки своєму таланту від початку війни вже зібрала понад 650 тисяч гривень. За ці кошти придбали та передали для військових на фронт дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та продукти харчування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Анна-Марія – незряча, та вона невпинно розвиває свій талант. Окрім навчання, школярка займається грою на бандурі, бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця.

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З початку війни дівчинка співала у містах, селах району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам.

«Старший брат Анни-Марії Богдан Бражник – військовий. Тому дівчинка хотіла якомога більше зробити для таких мужніх хлопців, як він, що захищають нас на передовій. Зараз брат дівчинки на лікуванні на Львівщині після поранення», – зазначили в держадміністрації.

Нагадаємо, минулого року у Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова, граючи на вулиці в шашки, зібрала для Збройних сил України 21 тис. грн.

Теги: ЗСУ Львівщина волонтер

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