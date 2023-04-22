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З початку війни ДТЕК Енерго працевлаштував понад 2,6 тис. переселенців

Іван Гавриляк
glavcom.ua
З початку війни ДТЕК Енерго працевлаштував понад 2,6 тис. переселенців
Більшість людей не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання прямо на виробництві
фото: ДТЕК

Близько 95% переселенців працевлаштувалися на вугледобувних підприємствах ДТЕК Енерго

За більше ніж рік повномасштабного вторгнення понад 6,8 тис українців отримали роботу на підприємствах ДТЕК Енерго, з яких 2,6 тис – переселенці, повідомляє компанія.

«З початку повномасштабного вторгнення росії до вугледобувних, енергетичних та машинобудівних підприємств компанії приєдналося понад 6,8 тисяч нових працівників. Левова частка із них, а це більше 2,6 тисяч людей, – українці, які були змушені покинути рідні домівки через окупацію або близькість бойових дій», – йдеться в ньому.

В компанії зазначили, що близько 95% переселенців працевлаштувалися на вугледобувних підприємствах ДТЕК Енерго. Більшість з них не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання прямо на виробництві.

«В історії ДТЕК Енерго ми пережили і численні переїзди працівників з небезпечних місць, і релокації наших підприємств. Тому розуміємо і завжди намагаємося підтримати людей, які вимушені були покинути свій дім через бойові дії», – підкреслив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, за останні пів року ДТЕК відремонтував 9 енергоблоків ТЕС, ввів роботу 19 нових лав, а також відвантажив 181 тис. тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.

Теги: робота ДТЕК українці вугілля переселенці

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