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Верещук сказала скільки українців залишилося без житла через напад Росії (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Верещук сказала скільки українців залишилося без житла через напад Росії (відео)
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
фото з відкритих джерел

В Україні збудували 25 модульних містечок, але в них мешкають лише 5000 осіб

Через повномасштабне вторгнення Росії 170 тисяч українців втратили житло. Це без урахування людей на окупованих територіях, де здійснити підрахунок неможливо.

Про це розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

За її словами, через війну понад 2,5 млн осіб мають пошкоджене або повністю знищене житло. До цієї цифри входять 170 тисяч людей, будинки яких повністю зруйнували російські загарбники.

«Це величезна кількість. Коли ми говоримо про повністю зруйноване житло, те, що сьогодні у реєстрі, це 170 тисяч осіб. Це, не кажучи про тимчасово окуповані території, де ми не можемо порахувати людей», – розповіла вона.

Також Верещук заявила, що в Україні збудували 25 модульних містечок, у яких проживає 5000 осіб. Однак, на її думку, це не вирішує проблем із внутрішньо переміщеними особами.

«Це не вирішує питання, і я думаю, не є ефективним способом забезпечити людей житлом, навіть тимчасовим. Я не хочу, щоб люди почувалися як у гетто», – зазначила вона.

Верещук заявила, що лише 200 тисяч громадян України перебувають в умовах «компактного проживання».

Щодо працевлаштування українців, яким довелося залишити свій будинок через війну, то, як сказала Верещук, 66% з них не мають роботи.

«Нам потрібно знайти можливості перекваліфікувати людей, які не мають можливості зробити це власним коштом. Для цього у нас діє програма ваучерів», – зазначила Верещук.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що процес повернення викрадених дітей Росією відбувається точково. Такий спосіб дозволив Україні повернути додому 327 викрадених дітей.

Теги: Ірина Верещук житло українці

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