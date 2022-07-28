Стартував продаж марки «Доброго вечора, ми з України»: де її можна купити

Марка надрукована накладом 5 млн примірників

Сьогодні, 28 липня, до Дня Української Державності «Укрпошта» ввела в обіг чергову поштову марку воєнного стану «Доброго вечора, ми з України». Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Тематику та ескіз марки традиційно обирали українці шляхом голосування в застосунку «Дія» та на сторінках в соцмережах «Укрпошти».

Як зазначається у повідомленні, на поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка, так само як і її попередниці, показує незламність, безстрашність і винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ.

«Поштові марки з початком війни стали більш ніж засобом оплати кореспонденції, - вони стали зброєю України на міжнародній арені. Це вже четверта марка, яка, впевнений, розійдеться світом і покаже, які насправді українці - сильні і сміливі в боротьбі за свою незалежність. І поки Росія витрачає мільярди на пропаганду проти України, ми будемо використовувати наш креатив і всі доступні можливості, щоб донести всім імідж України та українців», – відзначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Марка надрукована накладом 5 млн примірників, з яких 3 млн – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 млн – із номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.

Ігор Смілянський

Крім марок «Укрпошта» також випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.

Придбати марку та іншу філателістичну продукцію з «тракторними військами» можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, в тому числі і в селах, а також онлайн: у філателістичному магазині «Укрпошти», маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon. Купуючи марку онлайн кожен можете зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ.

Водночас в «Укрпошті нагадали, що як і на попередні поштові випуски будуть діяти обмеження на продаж. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти «Перший день», 10 конвертів та 10 листівок.

Ескіз поштової марки, конвертів, листівки та штемпелів спецпогашення виконала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Для створення ескізу надихаючою для художниці стала сама фраза, а також вона була під великим враженням від героїзму аграріїв. Тому основою зображення став трактор, що тягне танк, який символізує незламність українців.

Тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні майже 834 тис. українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України!» На конкурс ескізів було надіслано понад 1500 робіт.

Нагадаємо, 28 червня «Укрпошта» запустила у продаж нову поштову марку «Українська мрія». Марку запустили символічно у День Конституції.

22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Також «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.