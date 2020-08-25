У світі кількість інфікованих Сovid-19 перевищила 23,5 млн



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У світі кількість інфікованих Сovid-19 перевищила 23,5 млн

З початку пандемії в світі від хвороби померли 811 800 осіб

У світі станом на 25 серпня з початку пандемії коронавірусу Сovid–19 кількість інфікованих досягла 23 572 494.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

З початку пандемії в світі від хвороби померли 811 801, одужали – 15 257 751 осіб.

При цьому найбільше випадків Covid–19 зареєстровано:

в США – 5 739 266 (число жертв – 177 248, що вилікувалися – 2 020 774),

на другому місці опинилася Бразилія – 3 622 861 заражених (померлих – 115 309, вилікувалися – 2 976 256),

на третьому – Індія з 3 106 348 хворими (померлих – 57 542, видужали – 2 338 035).

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаній з найважливішими світовими подіями, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети склав 104,2.

У США на 1 млн населення померли 545 осіб, Бразилії - 539, Індії - 42 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 106757

Одужали 52524

Хворіють 51940

Померли 2293

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 серпня за минулу добу на коронавірус захворіло 1799 людей, це на 188 осіб менше, ніж учора (1 987). Одужали – 289 людей (вчора 500), померли – 22 (вчора 27). Загалом від початку пандемії одужали 52 524 українців, померли – 2 293. Від початку пандемії захворіло 106 757 українців.