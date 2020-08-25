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    У світі кількість інфікованих Сovid-19 перевищила 23,5 млн

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    У світі кількість інфікованих Сovid-19 перевищила 23,5 млн - У світі кількість інфікованих Сovid-19 перевищила 23,5 млн
    У світі кількість інфікованих Сovid-19 перевищила 23,5 млн

    З початку пандемії в світі від хвороби померли 811 800 осіб

    У світі станом на 25 серпня з початку пандемії коронавірусу Сovid19 кількість інфікованих досягла  23 572 494.

    Про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

    З початку пандемії в світі від хвороби померли 811 801, одужали – 15 257 751 осіб.

    При цьому найбільше випадків Covid–19 зареєстровано:

    • в США – 5 739 266 (число жертв – 177 248, що вилікувалися – 2 020 774),
    • на другому місці опинилася Бразилія – 3 622 861 заражених (померлих – 115 309, вилікувалися – 2 976 256),
    • на третьому – Індія з 3 106 348 хворими (померлих – 57 542, видужали – 2 338 035).
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    За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаній з найважливішими світовими подіями, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети склав 104,2.

    У США на 1 млн населення померли 545 осіб, Бразилії - 539, Індії - 42 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      106757
    • Одужали
      52524
    • Хворіють
      51940
    • Померли
      2293

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 серпня за минулу добу на коронавірус захворіло 1799 людей, це на 188 осіб менше, ніж учора (1 987). Одужали –  289 людей (вчора 500), померли –  22 (вчора 27). Загалом від початку пандемії одужали 52 524 українців,  померли – 2 293. Від початку пандемії захворіло 106 757 українців.

    США Індія Бразилія хвороби населення коронавірус
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