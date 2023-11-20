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Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
Учасники акції, яка проводиться на території Польщі, пропускають по кілька вантажівок на годину як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд
фото ілюстративне

Блокування кордону України продовжується на трьох напрямках зі сторони Польщі

У Державній прикордонній службі України розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею, де польські перевізники блокують рух вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що блокування кордону України продовжується на трьох напрямках зі сторони Польщі.

«Станом на ранок, за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, у чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2 900 вантажних транспортних засобів. Найбільше, це навпроти пункту Краківець – 1 200, навпроти Ягодина – 1 100 і навпроти Рави Руської – близько 600», – сказав він.

Речник уточнив, що ці дані можуть бути неповними, адже інші вантажівки можуть знаходитися трохи далі на певній відстані від кордону.

«Також через блокування цих напрямків ми фіксуємо, що збільшились черги і на інших, зокрема навпроти пункту пропуску Шегині знаходиться близько 1 300 вантажівок і ще сукупно 300 вантажівок навпроти пунктів пропуску Гринів, Устилуг та Смільниця», – додав речник.

За його словами, учасники акції, яка проводиться на території Польщі, пропускають по кілька вантажівок на годину як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд. – «Але це не вирішує усіх необхідних питань щодо інтенсивності руху».

Демченко нагадав, що раніше на пункті пропуску Ягодин, до протесту польських перевізників, за добу кордон перетинало від 1200 до 1300 вантажівок в обох напрямках.

Раніше повідомлялося, що польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі.

Нагадаємо, длля українських водіїв, які понад десять днів стоять у черзі на польському кордоні, створено штаб допомоги.

Штаб працюватиме, доки кордон не буде розблокований і стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

Теги: Польща кордон Україна страйк

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