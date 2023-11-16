Словацькі перевізники на годину заблокували кордон із Україною

Автоперевізники Словаччини просять видавати ліцензії українським перевізникам

Представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 16 листопада на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке» зі словацького боку, щоб підтримати польських колег. Про це повідомляє словацьке агентство TASR.

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Словацькі перевізники заблокували дорогу до переходу автомобілями з 13:00 до 14:00. До блокади також приєдналися польські автоперевізники, які перекрили кордон з Україною на території Польщі.

UNAS вимагає від Єврокомісії негайного запровадження дозволів на перевезення українських вантажівок, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати.

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Автоперевізники Словаччини погрожують, що якщо ситуацію не буде врегульовано, то кордон із Україною буде заблокований на постійній основі.

«Якщо не буде ніякого поступу, поляки продовжать перекривати кордон і далі, а ми долучимося до того, перекривши все «Вишнє Нємецьке». Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає», – сказав голова UNAS Станіслав Скала у коментарі виданню.

Далекобійники перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями. Попереджувальна акція тривала годину. Протестувальники чекатимуть на реакцію протягом семи днів.

У митному управлінні Словаччини пізніше сказали, що годинна блокада не вплинула на їхню роботу. Поліція не повідомляла про порушення й запевнила, що стежить за громадським порядком у районі пункту пропуску.

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Нагадаємо, Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) пригрозив заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Європейська комісія не поверне видавання комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу. Перевізники просять міністерство розпочати взаємодію з ЄК та вимагати знову видавати ліцензії українським перевізникам.

Раніше повідомлялося, що акція протесту на польському кордоні може тривати до 3 грудня 2023 року.

До слова, прикордонники пояснили, чи приєднається Словаччина до блокади українського кордону.