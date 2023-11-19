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Блокада українсько-польського кордону: водії живуть у фурах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Блокада українсько-польського кордону: водії живуть у фурах
Через проблеми з морськими шляхами на пропускні пункти збільшилося навантаження
фото: Ян Доброносов/Facebook

Українським водіям доводиться стояти в черзі по кілька діб

Ситуація на кордоні Польщі та України залишається складною, оскільки демонстранти заблокували рух вантажних автомобілів і нині там уже зібралася величезна черга, що сягає 40 кілометрів, а деякі водії стоять там по кілька діб. На місці страйку побував кореспондент «Телеграфа» Ян Доброносов, який поспілкувався як з українськими водіями, так і з польськими протестувальниками.

Примітно, що самі протестувальники не можуть відповісти на запитання, чому вони там зібралися. При спробі поставити їм питання, вони запропонували дати номер своєї пресслужби та дізнатися про всі деталі там.

Українські водії ж зазначають, що їм доводиться стояти в черзі по кілька діб і навіть у ній ночувати, при цьому вони не виключають, що у протестах може бути російський слід. Втім, вони все ж таки схиляються до висновку, що причини швидше за все пов’язані зі збитками місцевих компаній, а також з повільним рухом польських вантажівок у бік України.

На місці також був присутній заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач, який зазначив, що уряд Польщі загалом підтримує українську сторону і також шукає можливість вирішити питання з протестувальниками. Наразі єдиним варіантом розв'язання проблеми розглядається збільшення пропускної спроможності на кордоні.

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При цьому він зазначає, що блокувати кордон вийшли переважно та частина польських перевізників, які раніше працювали на маршрутах до Білорусі та Росії. Оскільки зараз вони не можуть доставляти туди вантажі, то вони, по суті, втратили свій бізнес і хочуть отримати можливість возити вантажі до України, але там уже є багато своїх перевізників.

Крім того, через проблеми з морськими шляхами на пропускні пункти збільшилося навантаження, а тому через більшу кількість вантажівок польські перевізники бачать, що їм доводиться стояти в чергах більше часу.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності 15 листопада провели перемовини на пункті пропуску «Дорогуськ». У результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам. Проте останні пропозиції не погодили.

Теги: бізнес кордон черга

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