Страйк словацьких перевізників: яка ситуація на кордоні

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі

Рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» (кордон із Словаччиною) тимчасово розблоковано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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«Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке» в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.

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Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня. Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

Також «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.