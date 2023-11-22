Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Страйк словацьких перевізників: яка ситуація на кордоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Страйк словацьких перевізників: яка ситуація на кордоні
Словаччина вслід за Польщею блокувала кордон із Україною
фото з відкритих джерел

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі

Рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» (кордон із Словаччиною) тимчасово розблоковано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке» в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня. Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

Також «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Читайте також: Володимир Балін: Кордон з Україною перекрили польські вантажівки, які працювали на ринку Росії і Білорусі
Теги: кордон Україна Словаччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компромісний варіант вже запропонували польській стороні
Блокування польського кордону. Асоціація автоперевізників повідомила про компроміс, на який може піти Україна
22 листопада, 09:21
Адвокати спрямують позови до організаторів страйку та місцевих влад, які його дозволили
Блокування вантажного руху через кордон з Польщею і Словаччиною. Перевізники назвали суму збитків
21 листопада, 19:06
ЄС погрожує Польщі санкціями, оскільки у блокуванні кордону з Україною винна саме держава
Блокування кордону з Польщею. Асоціація автоперевізників вказала на слід Росії
21 листопада, 14:30

Суспільство

На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7267
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua