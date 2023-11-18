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Страйк польських перевізників: гігантська черга утворилася ще на одному пункті пропуску

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Страйк польських перевізників: гігантська черга утворилася ще на одному пункті пропуску
Польські перевізники з 6 листопада блокують український кордон
фото з відкритих джерел

Кількість вантажівок на заблокованих пунктах пропуску зростає

Станом на ранок 18 листопада черги на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП на кордоні України побільшали. Частина перевізників перекинулась на ще один пункт пропуску. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

«На жаль, блокування руху продовжується. Така акція на території Польщі відбувається на під’їзних шляхах до кордону (України - ред.) на трьох напрямках: «Ягодин», «Краківець» і «Рава-Руська». Станом на ранок в чергах скупчилось близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне навіть збільшення з попереднім днем», – розповів він.

Найбільші черги біля пунктів пропуску:

  • «Краківець» – близько 1200 вантажівок,
  • «Ягодин» – 110 вантажівок,
  • «Рава-Руська» – 500.

Як розповів речник ДПСУ, через те, що ці три напрямки фактично заблоковані, перевізники перекинулись на інші пункти пропуску, для того, щоб перетнути кордон.

«Тому бачимо скупчення і на інших напрямках. Це, зокрема, у пункті пропуску «Шегині», де станом на ранок близько 1200 вантажівок, які чекають можливості перетнути кордон», – зазначив Демченко.

Речник Держприкордонслжуби також повідомив, що на пункті пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною станом на ранок на в’їзд в Україну перебуває близько 460 вантажівок. Попередньої доби їх кількість була близько 500.

«Наразі ми бачимо інтенсивність руху і для вантажівок, він не перешкоджається, як на виїзд, так і на в’їзд. Але варто стежити», – зазначив Демченко.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

Теги: Польща Держприкордонслужба вантажівки Україна страйк кордон перевезення

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