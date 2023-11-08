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Блокування кордону: озвучено вимоги польських протестувальників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блокування кордону: озвучено вимоги польських протестувальників
фото ілюстративне

Офіційних документів від організаторів страйку Україна не отримала

Польські перевізники заблокували три прикордонні переходи на польсько-українському кордоні. Однак, Україна досі не отримала від них чітких вимог. Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає «Укрінформ».

«Ми ще не отримали ніяких документів. Чекаємо на результат перемовин, які мають провести польське міністерство інфраструктури з тамтешніми перевізниками», – сказав Деркач.

Зазначається, що польська сторона попередила українських колег про те, що готуються протести. У протестувальників є декілька вимог до України.

«З того, що мені озвучив заступник міністра Рафал Вебер, йшлося про повернення дозволів. Друга вимога – створення в пунктах перетину окремого коридору для машин ЄС і коридору для порожніх транспортних засобів», – додав він.

Проте офіційних документів від організаторів страйку чи уряду Польщі Україна ще не отримала.

Нині тривають переговори між перевізниками і міністерством інфраструктури Польщі. Їхні результати в Україні очікують найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року

Теги: Польща Україна кордон

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