Блокування кордону: озвучено вимоги польських протестувальників

Офіційних документів від організаторів страйку Україна не отримала

Польські перевізники заблокували три прикордонні переходи на польсько-українському кордоні. Однак, Україна досі не отримала від них чітких вимог. Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає «Укрінформ».

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«Ми ще не отримали ніяких документів. Чекаємо на результат перемовин, які мають провести польське міністерство інфраструктури з тамтешніми перевізниками», – сказав Деркач.

Зазначається, що польська сторона попередила українських колег про те, що готуються протести. У протестувальників є декілька вимог до України.

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«З того, що мені озвучив заступник міністра Рафал Вебер, йшлося про повернення дозволів. Друга вимога – створення в пунктах перетину окремого коридору для машин ЄС і коридору для порожніх транспортних засобів», – додав він.

Проте офіційних документів від організаторів страйку чи уряду Польщі Україна ще не отримала.

Нині тривають переговори між перевізниками і міністерством інфраструктури Польщі. Їхні результати в Україні очікують найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.