Блокування польського кордону. Асоціація автоперевізників повідомила про компроміс, на який може піти Україна

Пункт «Угринів-Долгобичув» може запрацювати тільки для порожніх польських автомобілів, які їхатимуть з України?

Перемовини щодо протесту польських перевізників на пунктах перетину між Польщею та Україною відбулися 13 і 15 листопада, але результату досягнуто не було. Про те, на який компроміс готова піти наша країна задля припинення блокування кордону, розповів віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в інтерв’ю «Главкому».

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Балін повідомив, що 15 листопада були перемовини лише за участю урядів двох країн і місцевої польської влади, а також представників Єврокомісії. Було погоджено формат, який запропонували страйкарям, однак ті заявили, що він їм не підходить. Балін додав, що мова насамперед про питання поліпшення роботи пунктів переходу, зокрема, для автомобілів, які ідуть порожніми.

«Зараз ідуть певні узгодження щодо пункту переїзду «Угринів-Долгобичув». Розглядається питання, що цей пункт перетину працюватиме тільки для порожніх польських автомобілів, які їхатимуть з України. Я, як представник нашої Асоціації, готовий це підтримати, хоча це для нас дискримінаційна норма. Але таким чином ми можемо знайти якийсь компроміс. Є певне технічне питання з польської сторони. Польща має підтвердити, що це можливо. Після цього потрібно запропонувати страйкарям такий варіант. Тобто ідеться про пункт перетину, де не буде «Е-черги», – заявив він.

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Володимир Балін зазначив, що відбулася дискусія з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим щодо відміни «Е-чергу» на пунктах пропуску «Устилуг-Зосин» і «Нижановичі-Мальховіце» для порожніх вантажівок. Він додав, польській стороні запропонували компромісний варіант, а якщо вона на це піде, тоді будуть перемовини безпосередньо із страйкарями.

«Поляки страйкують у тому числі за рівні ринкові умови. От вони і кажуть: давайте наші порожні автівки їхатимуть без того, щоби реєструватися у «Е-черзі». Упевнений, що жоден посадовець в Україні на це не піде. Але ми як Асоціація пропонуємо, наприклад, на «Угринів-Долгобичув» де-факто пропускати порожні автівки без електронної черги тому, що це новий пункт перетину. І скажу вам, що минулого тижня принципово це питання усі сторони погодили. Але є певні технічні моменти. Наприклад, на цій ділянці є пасажирський рух», – розповів Балін.

Він додав, що від страйкарів чув вимоги щодо скасування «Е-черги» та дозволу проїздити порожнім автомобілям без неї. Володимир Балін резюмував, що компромісним варіантом для України є зробити так, аби порожні автомобілі з черги могли виїхати з території нашої країни.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня. Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

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Також «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.