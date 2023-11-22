Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Блокування польського кордону. Асоціація автоперевізників повідомила про компроміс, на який може піти Україна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Блокування польського кордону. Асоціація автоперевізників повідомила про компроміс, на який може піти Україна
Компромісний варіант вже запропонували польській стороні
фото: maks.kozytskyy/facebook

Пункт «Угринів-Долгобичув» може запрацювати тільки для порожніх польських автомобілів, які їхатимуть з України?

Перемовини щодо протесту польських перевізників на пунктах перетину між Польщею та Україною відбулися 13 і 15 листопада, але результату досягнуто не було. Про те, на який компроміс готова піти наша країна задля припинення блокування кордону, розповів віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в інтерв’ю «Главкому».

Балін повідомив, що 15 листопада були перемовини лише за участю урядів двох країн і місцевої польської влади, а також представників Єврокомісії. Було погоджено формат, який запропонували страйкарям, однак ті заявили, що він їм не підходить. Балін додав, що мова насамперед про питання поліпшення роботи пунктів переходу, зокрема, для автомобілів, які ідуть порожніми.

«Зараз ідуть певні узгодження щодо пункту переїзду «Угринів-Долгобичув». Розглядається питання, що цей пункт перетину працюватиме тільки для порожніх польських автомобілів, які їхатимуть з України. Я, як представник нашої Асоціації, готовий це підтримати, хоча це для нас дискримінаційна норма. Але таким чином ми можемо знайти якийсь компроміс. Є певне технічне питання з польської сторони. Польща має підтвердити, що це можливо. Після цього потрібно запропонувати страйкарям такий варіант. Тобто ідеться про пункт перетину, де не буде «Е-черги», – заявив він. 

Володимир Балін зазначив, що відбулася дискусія з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим щодо відміни «Е-чергу» на пунктах пропуску «Устилуг-Зосин» і «Нижановичі-Мальховіце» для порожніх вантажівок. Він додав, польській стороні запропонували компромісний варіант, а якщо вона на це піде, тоді будуть перемовини безпосередньо із страйкарями.

«Поляки страйкують у тому числі за рівні ринкові умови. От вони і кажуть: давайте наші порожні автівки їхатимуть без того, щоби реєструватися у «Е-черзі». Упевнений, що жоден посадовець в Україні на це не піде. Але ми як Асоціація пропонуємо, наприклад, на «Угринів-Долгобичув» де-факто пропускати порожні автівки без електронної черги тому, що це новий пункт перетину. І скажу вам, що минулого тижня принципово це питання усі сторони погодили. Але є певні технічні моменти. Наприклад, на цій ділянці є пасажирський рух», – розповів Балін.

Він додав, що від страйкарів чув вимоги щодо скасування «Е-черги» та дозволу проїздити порожнім автомобілям без неї. Володимир Балін резюмував, що компромісним варіантом для України є зробити так, аби порожні автомобілі з черги могли виїхати з території нашої країни.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня. Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

Також «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Читайте також: Володимир Балін: Кордон з Україною перекрили польські вантажівки, які працювали на ринку Росії і Білорусі
Теги: Польща вантажівки протест Україна кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протест провел організація Jewish Voice for Peace
Протестувальники паралізували роботу Центрального вокзалу Нью-Йорка (фото)
28 жовтня, 06:18
Удар по кораблю «Аскольд» у Керчі завдав йому значних пошкоджень
ISW оцінив наслідки удару по кораблю в Керчі
8 листопада, 05:31
Подоляк заявив, що мирні переговори с Росією неможливі, бо вона хоче капітуляції України
Подоляк відповів, чи можливі переговори з Росією
11 листопада, 02:46
Команда центру буде супроводжувати школярів протягом всього періоду навчання для успішного складання мультитесту
У Польщі відкрився центр підготовки українських дітей до мультитесту
17 листопада, 17:46
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва
Міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до Києва
21 листопада, 07:29
Валерій Залужний назвав, що потрібно для перемоги над РФ
Кремль відреагував на статтю Залужного
3 листопада, 08:01
Девід Кемерон 16 листопада перебуває з робочим візитом в Україні
Кулеба після переговорів із Кемероном повідомив гарну новину
16 листопада, 10:36
Подорож засніженими горами для порушників кордону могла завершитися фатально
Двоє відчайдухів мотоциклом проривалися за кордон через карпатське високогір’я
11 листопада, 18:43
Пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада
Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ
16 листопада, 14:30

Соціум

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7299
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua