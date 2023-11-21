Блокування кордону з Польщею. Асоціація автоперевізників вказала на слід Росії

Володимир Балін: У протестувальників на кордоні Польщі з Україною є два табори

Вже два тижні на кордоні між Польщею і Україною вантажні автомобілі стоять у кілометрових чергах через протест польських перевізників на основних пунктах перетину. Про те, хто блокує вантажний рух та чому протести поляків настільки потужні, розповів віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в інтерв’ю «Главкому».

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За його словами, критична ситуація, пов’язана з вантажними перевезеннями, пояснюється двома основними причинами. «Перша – політична. У Польщі зараз намагаються сформувати новий уряд. Діючий уряд, який працює у статусі «в.о.», не зовсім нині добре виконує свої функції. Рішення місцевих влад (які надали право на протест) я вважаю протизаконним. Уряд мав би скасувати це рішення. Є така політична сила «Конфедерація», яка має у новому парламенті 18 голосів. Вона є антиукраїнською», – підкреслив Балін.

Щодо другої причини, то вона – економічна. Віце-президент Асоціації звернув увагу, що автомобілі, які блокують перевізників на кордоні, прибули з Біла Підляська – це машини, які працювали на маршрутах Польща-Білорусь і Польща-Росія, а також додав, що у протестувальників є два табори.

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«До перших належать ті, які чим довше стоять, тим більше заробляють за цю «роботу». До других належать реальні перевізники, які розуміють, що своєю акцією можливо щось зможуть виторгувати собі. Наприклад, це стосується більш лояльного відношення системи «Е-черга» до польських перевізників. От така політична і економічна ситуація», – зазначив Балін.

«Е-черга» – це українська електронна система онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону для міжнародних вантажних перевізників.

За словами Баліна, ЄС погрожує Польщі застосувати санкції, оскільки у блокуванні кордону з Україною винне не місцеве самоврядування, а саме держава. Він додав, що пропозиції українського уряду не приймаються і протестувальники продовжують блокувати проїзд.

Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України підкреслив, що станом на зараз йому не відомо, хто давав дозволи на блокування кордону.

«Адвокати над цим працюють. Поки не знаю, коли в нас вона буде. Адвокати мають два завдання: розблокувати кордон, а також добитися компенсації за збитки, яких зазнали перевізники, отримувачі і відправники вантажів. Цієї інформації поки немає ані у Міністерстві інфраструктури, ані у Міністерстві закордонних справ», – повідомив він.

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Балін підкреслив, що як тільки ця інформація з’явиться, вона призведе до негайного позову від Україні,і висловив переконання, що тоді блокада негайно буде скасована.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня. Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

Також «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.