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Блокування вантажного руху через кордон з Польщею і Словаччиною. Перевізники назвали суму збитків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Блокування вантажного руху через кордон з Польщею і Словаччиною. Перевізники назвали суму збитків
Адвокати спрямують позови до організаторів страйку та місцевих влад, які його дозволили
фото: Darek Delmanowicz/EPA

У черзі стоять до 4 тис. автомобілів з боку ЄС

Через блокування кордонів перевізники отримають величезні суми збитків. За даними прикордонників, у черзі, з урахуванням і Словаччини, з боку ЄС стоять до 4 тис автомобілів. Кожен день призводить до недоотримання доходу у розмірі 350 євро на кожного перевізника, на кожну машину, повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в інтерв’ю «Главкому».

Чи позиватися щодо уряду Польщі, заявив Балін, вирішувати має уряд України, і додав, що адвокати Асоціації міжнародних автоперевізників спрямують позови до організаторів страйку та до тих місцевих влад, які його дозволили.

Балін зазначив, що більшість асоціацій перевізників у Польщі не підтримують страйк. Але в той самий час, підкреслив Балін, вони підтримують вимоги, які висувають страйкарі. «На мою думку, ми втратили багато часу. Потрібно було раніше вжити більш жорсткі заходи до польських перевізників, які підтримують цей страйк тому, що сьогодні на третині їхніх автомобілів їздять українці. Нашій владі, мабуть, потрібно поставити питання про те, що українців слід повернути додому, вони тут потрібніші. Та поки це питання (у владі) не обговорюється», – зазначив він.

Володимир Балін також висловив переконання, що для всіх польських перевізників це стало б серйозним аргументом.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня. Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

Також «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Читайте також: Володимир Балін: Кордон з Україною перекрили польські вантажівки, які працювали на ринку Росії і Білорусі
Теги: Польща вантажівки українці страйк кордон

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