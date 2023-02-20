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На кордоні Пакистану та Афганістану стрілянина: що про це відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На кордоні Пакистану та Афганістану стрілянина: що про це відомо
Стосунки між Пакистаном та Афганістаном знову загострились
фото:https://edition.cnn.com

Головний пункт пропуску на афгансько-пакистанському кордоні закрито, жителі повідомляють про стрілянину

Головний пункт перетину кордону між Афганістаном і Пакистаном був закритий у понеділок Про це повідомили офіційні особи з обох сторін, а жителі в цьому районі розповіли про звуки стрілянини поблизу зазвичай жвавого прикордонного транзитного пункту. Про це пише Reuters

Не було відразу зрозуміло, чи влада Афганістану чи Пакистану закрила прикордонний пункт Торкхам біля Хайберського перевалу, але це сталося після того, як відносини між правлячим в Афганістані «Талібаном» і Пакистаном різко погіршилися.

«Кордон закрито, ми поділимося подробицями пізніше», – сказав речник поліції адміністрації талібів у східній афганській провінції Нангагар.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що кордон був закритий у неділю ввечері, але причина не була озвучена. 

Речники пакистанських військових, поліції та уряду на разі не прокоментували подію. Але два представники пакистанської служби безпеки в регіоні анонімно підтвердили, що кордон був закритий через стрілянину.

Нагадаєммо, «Талібан» заборонив жінкам відвідувати релігійні заняття у мечетях Кабула, а також заборонив неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі.

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Теги: кордон влада стрілянина Пакистан Талібан Афганістан

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