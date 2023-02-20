На кордоні Пакистану та Афганістану стрілянина: що про це відомо

Стосунки між Пакистаном та Афганістаном знову загострились

Головний пункт пропуску на афгансько-пакистанському кордоні закрито, жителі повідомляють про стрілянину

Головний пункт перетину кордону між Афганістаном і Пакистаном був закритий у понеділок Про це повідомили офіційні особи з обох сторін, а жителі в цьому районі розповіли про звуки стрілянини поблизу зазвичай жвавого прикордонного транзитного пункту. Про це пише Reuters.

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Не було відразу зрозуміло, чи влада Афганістану чи Пакистану закрила прикордонний пункт Торкхам біля Хайберського перевалу, але це сталося після того, як відносини між правлячим в Афганістані «Талібаном» і Пакистаном різко погіршилися.

«Кордон закрито, ми поділимося подробицями пізніше», – сказав речник поліції адміністрації талібів у східній афганській провінції Нангагар.

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Місцеві ЗМІ також повідомили, що кордон був закритий у неділю ввечері, але причина не була озвучена.

Речники пакистанських військових, поліції та уряду на разі не прокоментували подію. Але два представники пакистанської служби безпеки в регіоні анонімно підтвердили, що кордон був закритий через стрілянину.

Нагадаєммо, «Талібан» заборонив жінкам відвідувати релігійні заняття у мечетях Кабула, а також заборонив неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі.