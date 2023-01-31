Масова стрілянина у США: є загиблі та поранені

Поліція припускає, що стрілянина була цілеспрямована, а не випадковий вчинок

У місті Лейкленд, штат Флорида, США, сталася масова стрілянина - загинуло троє людей, ще семеро госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє NBC News.

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Поліція повідомила, що нападники їхали на темно-сірому седані Nissan, після чого відкрили всі чотири вікна і почали стріляти по людям навколо.

«У нас є основи припускати, що це були цілеспрямовані дії, а не випадковий вчинок», - заявили правоохоронці.

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На місці офіцери поліції знайшли трьох загиблих людей, ще семеро були поранені - зараз вони у лікарні. Двоє з них знаходяться в критичному стані.

Раніше повідомлялося, що 23 січня у Каліфорнії (США) знову сталася масова стрілянина. Загинуло 7 людей, ще одна особа отримала важкі поранення. Тіла жертв нападника було знайдено в двох місцях міста Хаф-Мун-Бей.

Одна стрілянина була влаштована на грибній фермі, інша – біля вантажного автопарку, приблизно за три кілометри від ферми.