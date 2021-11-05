Скупчення військ РФ біля кордонів України. Порошенко пояснив, чому Зеленський це ігнорує

На думку політика, тактика чинного керівництва держави є дуже небезпечною

Ігнорування українською владою інформації про накопичення Росією військ біля кордону України – нерозумна та небезпечна тактика. Таку думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

П'ятий президент України підкреслив, що наразі тривожна інформація про скупчення російських армійців надходить не тільки від провідних західних ЗМІ, а й від розвідувальних відомств західних партнерів України. Отже, ігнорувати їх нерозумно, оскільки ці джерела є цілком надійними.

«Йдеться уже про те, що радник (президента США – «Главком») з питань національної безпеки Саліван вимагав термінових консультацій з партнерами в частині різкого зростання загроз на Сході України», – зазначив Порошенко.

Колишній очільник держави припустив, що причиною того, що українська влада досі не помітила небезпечних тенденцій зі скупчення російських військ біля українських кордонів, може бути намагання не дратувати очільника країни агресора.

На думку опозиційного політика, таким чином влада може готуватися то майбутніх переговорів із Москвою щодо постачання газу, вугілля тощо.

Порошенко порадив чинній владі, що варто робити у поточній ситуації. По перше, на думку політика, варто було би провести негайні консультації з США та НАТО. По-друге, Порошенко вважає, що потрібно негайно скликати засідання Ради безпеки ООН. Також, на думку політика, варто терміново скликати засідання постійного комітету ОБСЄ.