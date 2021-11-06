Снайпер «ЛНР», якого обміняли на полонених української армії, отримав 11 років тюрми

Попри вирок обвинувачений продовжує брати участь у терористичній організації на Луганщині

Соснівський районний суд Черкас заочно визнав винним кулеметника і снайпера механізованої бригади «Призрак» «ЛНР» Олега Фурмана в участі в терористичній організації і призначив 11 років тюрми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 листопада.

За даними досудового розслідування, у серпні 2014 року обвинувачений приєднався до лав механізованої бригади «Призрак», яка у березні 2015 року була реформована у четвертий батальйон територіальної оборони «ЛНР». У цьому підрозділі бойовик, використовуючи позивний «Чапай» і обіймаючи в різний час посади кулеметника і снайпера, брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України; проводив навчання молодих бійців -терористів, охороняв військові об`єкти та штаб у Перевальську Луганської області.

26 серпня 2014 року терориста Фурмана захопили у полон українські солдати поблизу населеного пункту Адріанопіль Луганської області. Проте 21 вересня 2014 року обвинуваченого обміняли на полонених військовослужбовців Збройних Сил.

Після обміну бойовик повернувся до четвертого батальйону територіальної оборони «ЛНР», де продовжує «службу».

«Державним обвинуваченням було доведено, що Олег Фурман усвідомлював, що «ЛНР» «ДНР» та інші незаконні збройні формування, діють на території України саме як терористичні організації, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, а також чинять збройний опір та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня Приморський районний суд Маріуполя Донецької області затвердив угоду про визнання винуватості танкіста «ДНР» Артема Костенка, обвинуваченого в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України та призначив вісім років позбавлення волі.

Бойовика затримали українські бійці, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час допиту Костенко дав цікаві свідчення. Розповів, що його підрозділом «ДНР» керував росіянин. Наголосив, що «русские считали себя, как цари» у незаконному угрупуванні, де він «служив». Додав, що інші терористи, як і він, часто «сидять» на важких наркотиках.