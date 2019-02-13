Суд не дозволив Мангеру перевірку на поліграфі



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Порядок розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не передбачає розгляду клопотання про призначення судової експертизи, - прокурор

Це клопотання є передчасним і може бути вирішене в майбутньому з доопрацюванням, - прокурор

Голова Херсонської облради Владислав Мангер просив суд надати йому можливість пройти перевірку на поліграфі, щоб довести свою непричетність до вбивства Катерини Гандзюк. Про це він заявив під час засідання Шевченківського райсуду Києва, який має обрати йому запобіжний захід, повідомляє «Укрінформ».

«Мене на всю країну звинуватили у замовленні убивства Катерини Гандзюк, тому я хотів би, щоб вся країна бачила мої результати на цьому поліграфі», - сказав Мангер.

Проте прокурор Дмитро Боян виступив проти, заявивши, що порядок розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не передбачає розгляду клопотання про призначення судової експертизи.

«Це клопотання є передчасним і може бути вирішене в майбутньому з доопрацюванням», - зазначив він.

Зрештою суддя Олександр Кіпчарський відмовив у задоволенні цього клопотання.

Як відомо, Шевченківський райсуд має обрати запобіжний захід Мангеру. На засіданні 12 лютого адвокати Мангера заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.

Суд частково задовольнив клопотання й оголошував перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.

Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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