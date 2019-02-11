Луценко розповів, як Мангер організував убивство Гандзюк



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Голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер та загибла активістка Катерина Гандзюк

Для реалізації свого умислу Мангер звернувся до раніше знайомих йому Левіна та Павловського, - заявив Генпрокурор

Голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер організував убивство активістки Катерини Гандзюк, для чого знайшов людей і дав кошти на злочин.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко 11 лютого, зачитуючи повний текст підозри Мангеру.

«Це коротка схема ключових осіб цієї справи. На початку липня 2018 року громадянин Владислав Мангер, керуючись особистою неприязню, яка в нього виникла на підставі активної громадської діяльності Катерини Гандзюк, яка перешкоджає його корисливим інтересам… вирішив організувати умисне вбивство Гандзюк у спосіб, який завдасть потерпілій особливих фізичних та моральних страждань», - зачитав Луценко.

Він додав, що для реалізації свого умислу Мангер звернувся до раніше знайомих йому Левіна та Павловського.

Слід зазначити, що заступник голови Херсонської обласної держадміністрації Євген Рищук, якому закидають причетність до вбивства Катерини Гандзюк, прибув до Києва і готовий надати правоохоронцям інформацію про себе із застосуванням поліграфа.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.