Відомий соціолог пояснив, чому Зеленський стрімко втрачає рейтинг на сході України



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Рейтинг президента знижується дуже поступово

«Зеленським більше задоволені на заході країни, де, здавалося б, вотчина «порохоботів» – Головаха

Заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха, один з найкращих соціологів країни, розповів, де найбільш помітно відтік підтримки президента Володимира Зеленського.

Головаха у коментарі для НВ нагадав, що за липневими даними соціологічної компанії Рейтинг, Зеленським «більше задоволені на заході країни, де, здавалося б, вотчина «порохоботів», аніж на сході».

Такий феномен соціолог назвав «цікавим парадоксом».

«Схід країни вважає, що президент більшою мірою не виконав своїх обіцянок перед виборцями, наприклад, обіцянку припинити війну. Саме на сході відтік тих, хто підтримав президента, найпомітніший, – розповідає Головаха. – А все тому, що Зеленський, котрий не має політичної суб’єктності, багато в чому діє за інерцією, закладеною Порошенком, і ця інерція його поки що тримає. Але й призводить до закономірного результату – зниження рейтингу».

Водночас рейтинг президента знижується дуже поступово, адже «українці страшенно не хочуть ще раз, востаннє розчаруватися [у президенті]». «Адже якщо не Зеленський, то хто потім?», – передає Головаха настрої українського суспільства.

Скільки українців готові проголосувати за Зеленського на виборах президента (серед тих, хто визначився)

Скільки українців довіряють Зеленському або схвалюють його дії

Нагадаємо, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

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