Дві третини киян незадоволені президентом Зеленським



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У порівнянні з минулорічними показниками задоволеність роботою голови держави погіршилася, - соціологи

Соціологи інформують, що 34% опитаних задоволені президентом

61% киян не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

Соціологи інформують, що 34% опитаних задоволені президентом.

«У порівнянні з минулорічними показниками задоволеність роботою голови держави погіршилася», – наголошують дослідники.

Також опитування показало, що 49% опитаних часто слідкують за політичними новинами в столиці, 28% – роблять це інколи, 17% – рідко і лише 6% взагалі не цікавляться політичним життям Києва.

Дослідження було проведене протягом 31 серпня – 1 вересня методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера серед киян.

Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

До слова, у квітні минулого року під час виборів президента 60,17% киян віддали свої голоси Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, відомий соціолог пояснив, чому Зеленський стрімко втрачає рейтинг на сході України.

Як повідомлялося наприкінці липня, 59% українців незадоволені діяльністю Зеленського.







