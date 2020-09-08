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    Суспільство

    Дві третини киян незадоволені президентом Зеленським

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    У порівнянні з минулорічними показниками задоволеність роботою голови держави погіршилася, - соціологи - Дві третини киян незадоволені президентом Зеленським
    У порівнянні з минулорічними показниками задоволеність роботою голови держави погіршилася, - соціологи

    Соціологи інформують, що 34% опитаних задоволені президентом

    61% киян не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

    Соціологи інформують, що 34% опитаних задоволені президентом.

    «У порівнянні з минулорічними показниками задоволеність роботою голови держави погіршилася», – наголошують дослідники.

    Також опитування показало, що 49% опитаних часто слідкують за політичними новинами в столиці, 28% – роблять це інколи, 17% – рідко і лише 6% взагалі не цікавляться політичним життям Києва.  

    Дослідження було проведене протягом 31 серпня – 1 вересня методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера серед киян.

    Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

    До слова, у квітні минулого року під час виборів президента 60,17% киян віддали свої голоси Володимиру Зеленському. 

    Нагадаємо, відомий соціолог пояснив, чому Зеленський стрімко втрачає рейтинг на сході України.

    Як повідомлялося наприкінці липня, 59% українців незадоволені діяльністю Зеленського.

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