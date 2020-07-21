59% українців незадоволені діяльністю Зеленського



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Недовіра українців до Володимира Зеленського зростає Фото: УП

Лише 37% опитаних на сьогоднішній день задоволені роботою глави держави

Більше половини українців, а саме 59% наших громадян незадоволені роботою Володимира Зеленського на посаді президента.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

37% опитаних задоволені роботою глави держави.

Роботою спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 25%, незадоволені - 57%, а прем'єр-міністра Дениса Шмигаля 16% і 65% відповідно.

Опитування проводилося з 16 по 17 липня. Було опитано 2000 осіб методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

В аналогічному опитуванні Рейтингу в кінці червня незадоволені роботою Зеленського були 52% українців, його діяльність влаштовувала 35% опитаних.

Як відомо, сьогодні Зеленський у Маріїнському палаці зустрівся з президентом Швейцарії.

Крім того, у МЗС назвали головну умову зустрічі Зеленського та Путіна. Раніше ЗМІ повідомляли про короткострокову відпустку Зеленського на острові Бирючий. Крім того, 20 липня Володимир Путін здійснив візит до окупованого Крим. На тлі цього з’явилися чутки про їхню можливу зустріч.

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