У другому турі виборів мера Кривого Рогу явка вища, ніж у першому

На 16:00 проголосувала третина виборців

Станом на 16:00 на виборчі дільниці у Кривому Розі, де відбувається другий тур виборів міського голови, вже прийшло вже 28% виборців (похибка – 1,25%). За даними Громадської ініціативи «Опора», явка виборців на другому турі виборів мера у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 17,54%. Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 22,5%. Під час повторного голосування 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах склала 18,6%. А по всій Україні під час першого туру місцевих виборів 25 жовтня на цей час явка становила 27%.

Порівняльний відсоток явки за даними «Опори»

За даними спостерігачів, перші години повторного голосування на виборах Криворізького міського голови не супроводжувались системними порушеннями виборчого законодавства або конфліктами, які б могли негативно вплинути на законність волевиявлення. Серед виявлених інцидентів найбільше занепокоєння спостерігачів викликали спроби окремих виборців демонструвати свої виборчі бюлетені іншим особам. При цьому практика фотографування громадянами своїх виборчих бюлетенів та незаконні спроби отримання бюлетенів не була масовою, що позитивно характеризує даний період голосування у місті. Нагадаємо, що сьогодні, 6 грудня 2020 року, в Кривому Розі проходить повторне голосування на виборах міського голови, у якому беруть участь Костянтин Павлов (“Опозиційна платформа – За життя”) та Дмитро Шевчик (“Слуга народу”).

У проміжок часу між 08:00 і 12:00 спостерігачі «Опори» виявили випадки демонстрації виборцями свого виборчого бюлетеня на 7,41% дільниць. Інциденти часто були пов’язані з відмовою виборців голосувати у кабіні для таємного голосування або спробами декількох осіб одночасно перебувати у ній, але поодинокі з них мали ознаки свідомого розголошення виборцем таємниці голосування іншим особам. Натомість у даний період випадки фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів не були масовими (1,85% ДВК). До прикладу, у Чернівцях під час голосування 29 листопада відповідний показник становив 5,17%. Практика фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів заслуговує на особливу увагу спостерігачів і правоохоронних органів, оскільки вона часто супроводжує незаконні схеми підкупу та контрольованого голосування виборців.

На повторному голосуванні у Кривому Розі інтенсивність порушень порядку видачі або отримання виборчих бюлетенів була низькою у цей проміжок часу. Поодинокі випадки таких порушень були зафіксовані на 1,85% дільниць. До порівняння, у день повторного голосування у Чернівцях такий показник у даний період становив 8,62%. Як засвідчує досвід місцевих виборів в Україні, виборці намагаються проголосувати без пред’явлення належного документа або здійснити волевиявлення за родичів і відповідно окремі члени ДВК готові незаконно видавати їм виборчі бюлетені. На думку «Опори», попереджувати такі порушення необхідно не лише ефективним застосуванням санкцій, але і широкою інформаційно-просвітницькою кампанією серед виборців і членів ДВК.

Як повідомлялося раніше, явка виборців у Кривому Розі була високою і станом на 12:00.